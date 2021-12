Silence des hommes autochtones victimes de violence conjugale

Aux premières lueurs de l'aube, alors que la neige fraîche recouvre le sol, Dale Good coupe du bois de chauffage, chaque coup de hache fendant les bûches en deux. À proximité, un groupe de totems veille silencieusement sur lui et sur sa communauté de Gitanyow, un village autochtone situé dans une région isolée du nord de la Colombie-Britannique.

C'est dans des moments de calme comme celui-ci qu'il pense à son fils, Zachary.

Je lui écris toujours sur Messenger, à l'occasion de ses anniversaires ou lorsque je me sens perdu , dit M. Good. Je lui dis que je l'aime, qu'il me manque, et que j'aimerais qu'il soit encore là.

Mais Zachary Turner-Good ne répondra jamais. Il a été tué il y a six ans, à l'âge de 25 ans, son ancienne petite amie a été condamnée pour homicide involontaire.

La mort de Zachary Turner-Good n'est pas un incident isolé. Une enquête de 16 mois menée par la Canadian Broadcasting Corporation CBC sur les homicides en contexte conjugal a révélé que parmi les victimes masculines, une sur trois était autochtone – le nombre le plus élevé de victimes, toutes ethnies confondues.

C’est une surreprésentation, puisque les membres des Premières Nations, les Inuit et les Métis ne représentaient que 6 % de la population canadienne lors du recensement de 2016.

Selon les experts, très peu d'hommes – en particulier dans les communautés autochtones – s'ouvrent et parlent de ce type de violence. Et tant qu'ils ne le feront pas, peu d'options seront créées pour l'endiguer.

Il était comme ça

Dale Good se souvient de la première fois où il a tenu son petit garçon dans ses bras ; et lorsqu'il l'a soulevé et l'a serré contre lui, il a pu voir l'avenir de Zachary.

C'était comme recevoir un câlin de sa part , se souvient M. Good. C'est le genre de personne qu'il a été tout au long de sa vie. Affectueux. Il prenait toujours les gens dans ses bras.

Zachary a également été serviable tout au long de sa vie, ajoute M. Good. Il aidait toujours les membres de sa famille. Il aidait même les aînés de la communauté, en coupant et en empilant leur bois de chauffage pendant les hivers, refusant leurs offres de paiement.

C'était lui. C'est comme ça qu'il était , se rappelle M. Good.

Il ne se rappelle pas quand Zachary a commencé à voir sa petite amie, Isabelle Johnny. Mais il se souvient de la première fois où il l'a amenée à une réunion de famille. Elle semblait froide et distante. Et il n'y avait rien derrière ses yeux , ajoute-t-il.

Zachary Turner-Good avait 25 ans, lors de son décès. Il a été poignardé par sa conjointe, Isabelle Johnny. Photo : courtoisie / Dale Good

Après un incident survenu à l’intérieur du couple, Isabelle Johnny a été accusée d'agression à l’endroit de Zachary, elle a été placée en probation, et Zachary a emménagé seul dans un appartement.

M. Good l'a aidé à acheter des meubles et à emménager dans l'appartement – quelque chose qu'il allait regretter.

Le 6 mai 2015, Dale Good dormait dans son logement dans un camp de travail à Kitimat, en Colombie-Britannique, après avoir terminé son quart de travail, lorsqu'il a été réveillé par un des coups sur sa porte. Sa fille et son mari se tenaient là, quand il a ouvert.

Ils m'ont dit qu'elle était entrée dans l'appartement de Zachary […] et l'avait poignardé, et qu'il était mort à l'hôpital , se rappelle M. Good. Le plus dur a été d'apprendre comment il est mort. Vous ne pensez jamais que cela pourrait arriver à votre famille, mais c'est arrivé.

En 2017, Isabelle Johnny a plaidé coupable d'homicide involontaire, et a été condamnée à quatre ans de prison, ainsi qu'à trois ans de probation, une interdiction à vie de posséder des armes à feu, et elle a dû fournir un échantillon d'ADN. Il lui est aussi interdit d’entrer en contact avec la famille de Zachary. En soustrayant le temps passé en détention provisoire, elle est restée 198 jours en détention.

Ce n'est qu'avec le recul, affirme M. Good, qu'il se rend compte qu'il y avait des signes avant-coureurs que quelque chose n'allait pas dans leur relation.

Zachary a commencé à assister à moins de réunions de famille. Il perdait du poids. Et il a arrêté de jouer au soccer, un jeu qu'il aimait et pour lequel il était exceptionnellement doué. M. Good a découvert plus tard que Zachary vivait parfois chez des parents à Terrace, en Colombie-Britannique, souvent pour une semaine ou plus à la fois.

Il n'a jamais dit à ses parents pourquoi, avoue M. Good. En fait, il n'a jamais parlé de cette relation, ce qui a contribué à sa mort, selon lui.

Les hommes ne parlent pas des violences [conjugales] qu'ils subissent, parce qu'ils ont l'impression d'être perçus comme des mauviettes ou des faibles , mentionne M. Good. Il semble que nous nous attendons toujours à ce que la violence provienne de nos hommes – mais ce n'est pas le cas.

Manque de stratégies et de services dans les communautés isolées

L'un des facteurs ayant contribué à la mort de Zachary pourrait être le manque de programmes et de services destinés aux hommes victimes de violence en contexte conjugal, en particulier dans une communauté autochtone isolée.

Cindy Robinson ne le sait que trop bien.

Cindy Robinson a été témoin de la violence entre conjoints à Kitasoo, une communauté située sur la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique. Photo : CBC / Dirk Heydemann

Elle vit aujourd'hui à Nanaimo, en Colombie-Britannique, où elle prépare un diplôme d'études supérieures en leadership et en santé, mais sa communauté d'origine, Kitasoo, est située sur la côte nord-ouest de la province, et n'est accessible que par bateau et par avion.

Elle a été élue conseillère municipale pour un mandat, et a été témoin de la violence entre conjoints.

Mme Robinson dit être intervenue et avoir mis fin à un certain nombre de bagarres entre couples dans la petite communauté, où il n'existait aucun programme, service ou conseil spécialisé pour aider les victimes.

Les dirigeants de la communauté n'étaient pas équipés pour gérer le problème au-delà du fait de réveiller le chef au milieu de la nuit pour lui demander s'il pouvait placer cette personne dans un autre endroit , déclare Mme Robinson. C'est quelque chose qui nécessite des stratégies.

Une nuit, se rappelle-t-elle, sa propre maison est devenue un refuge, lorsqu'une mère s'est présentée avec ses enfants, en pyjamas, fuyant un mari violent. Ils n'avaient nulle part où aller, alors je les ai accueillis , ajoute Mme Robinson.

Elle s'est vite rendu compte que pour toutes les altercations où elle intervenait, les couples avaient quelque chose en commun : un traumatisme avec lequel ils vivaient depuis l'enfance.

Ils l'ont reçu de leurs parents, qui l'ont reçu de leurs parents – c'est intergénérationnel , insiste Mme Robinson. Je pense qu'une grande partie provient effectivement du premier contact de la colonisation, les églises, et l'expérience des pensionnats [pour Autochtones].

Les voix masculines ne font pas partie de la conversation

Robert Innes, professeur agrégé de sciences sociales et d'études autochtones à l'Université McMaster, qui a étudié la masculinité et la violence chez les Autochtones, affirme que les recherches sur la violence des femmes autochtones envers les hommes autochtones sont limitées.

Il existe des programmes et des services destinés aux hommes autochtones qui ont commis des actes de violence envers des femmes autochtones. Mais comme les hommes autochtones n'ont pas tendance à parler de la violence qu'ils subissent, personne n'a réfléchi à ce besoin, avance M. Innes.

Robert Innes est professeur agrégé de sciences sociales et d'études autochtones à l'Université McMaster. Photo : courtoisie / Robert Innes

La principale raison de la rareté des données et des ressources est que la stigmatisation et la honte empêchent les hommes d'entamer la conversation, ajoute-t-il.

Ils ne veulent pas que les gens soient au courant de leurs affaires. Et aussi parce que, vous savez, ils ne sont pas censés être battus par leur épouse , poursuit M. Innes. Qui veut que sa virilité et sa masculinité soient remises en question, n'est-ce pas? Ou qu'on se moque d'eux?

Les hommes ont besoin d'espaces sûrs pour s'ouvrir à la violence qu'ils subissent, constate-t-il, et leur public devrait être constitué d’experts qui proposent des programmes similaires à ceux destinés aux femmes.

Mais le pouvoir d'une seule personne qui s'exprime peut être énorme, affirme M. Innes, en rappelant que l'ancien Chef national de l'Assemblée des Premières Nations APN , Phil Fontaine, a révélé les abus sexuels qu'il a subis dans un pensionnat pour Autochtones.

Cela a permis aux gens de s’exprimer plus facilement, et de parler de leurs expériences. Et c'est le même problème , confie M. Innes.

De retour à Gitanyow, Dale Good fend un autre bloc de bois en faisant claquer sa hache. Il place les morceaux sur la pile qui grandit devant lui, puis s'arrête quelques instants, pensif, avant de parler.

Zachary est parti pour toujours, dit-il, et une partie de lui est morte avec son fils dans cet appartement isolé.

Il ne vous quittera jamais jusqu'à ce que ce soit à votre tour de partir. Il reste avec vous , évoque M. Good. Quelle que soit la façon dont vous perdez votre enfant, ce morceau de votre cœur est parti.

Mais M. Good dit qu'il se sent également obligé de transmettre les douloureuses leçons qu'il a tirées de la mort de son fils. De partager ce qu'il sait sur la violence entre conjoints avec les amis de Zachary et la communauté. Pour lancer la conversation.

En tant qu'hommes, nous pensons que nous devons être forts et ne pas montrer nos émotions , conclut-il. Écoutez. Regardez ce qui vous entoure. Est-ce que cela vaut votre vie? Parce qu'au final, cela prendra votre vie.