Pensionnats pour Autochtones : poursuites abandonnées contre l’Église catholique

À l'automne 2015, une personne au sein du gouvernement fédéral a décidé d'abandonner une cause d'indemnisation de plusieurs millions de dollars concernant les pensionnats pour Autochtones contre des groupes de l'Église catholique.

La Canadian Broadcasting Corporation CBC a récemment contacté plus d'une douzaine d’anciens ou actuels ministres et hauts fonctionnaires. Personne n'a voulu dire qui a donné cette consigne, bien que plusieurs individus admettent qu'ils ont probablement des informations et des documents pertinents à cet effet, mais ils refusent de les partager.

Cela comprend à la fois l'actuel ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, et Bernard Valcourt, qui a été ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord canadien dans le gouvernement conservateur de Stephen Harper, de février 2013 jusqu'à sa défaite aux élections fédérales d'octobre 2015, qui ont été remportées par les libéraux de Justin Trudeau.

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller. Photo : La Presse canadienne / David Kawai

La directrice des communications du ministre Miller, Renelle Arsenault, a écrit dans un courriel qu'un document demandé par CBC ne serait pas fourni, parce que c'est secret . Lorsqu'on lui a demandé d'élaborer, elle n'a pas répondu. M. Miller a refusé plusieurs demandes d'entrevue.

Bernard Valcourt, joint cette semaine par téléphone à son domicile du Nouveau-Brunswick, a été invité à fournir ses notes ou ses courriels durant cette période, mais il a refusé.

C'est classé très, très loin , a-t-il indiqué.

Les défenseurs des droits des victimes affirment que les survivants, leurs familles et le public ont le droit d'obtenir cette information immédiatement. Ils affirment qu'il s'agit de la dernière gifle infligée aux survivants par le gouvernement fédéral, les tribunaux et l'Église catholique.

Tout le monde se [protège]. Il y a une conspiration du silence de la part de la plupart des hommes blancs. C'est très décevant , a déclaré Tom McMahon, ancien avocat général de la Commission de vérité et réconciliation (CVR).

Angela White, directrice exécutive de l'Indian Residential School Survivors Society, est du même avis.

Les survivants ont le droit de savoir ce qui s'est passé, et pourquoi exactement cela s'est produit – et pourquoi leurs voix ne sont pas entendues , a-t-elle affirmé.

Le gouvernement abandonne l'appel

Les entités catholiques ont fait trois promesses totalisant 79 millions de dollars dans le cadre de l'historique Convention de règlement relative aux pensionnats indiens de 2005. Une récente enquête de la Canadian Broadcasting Corporation CBC a amené de nombreux survivants, avocats et dirigeants des Premières Nations à déclarer que l'Église catholique a renié ces trois promesses.

La première promesse était de fournir 29 millions de dollars en espèces, mais elle n'a pas été tenue après que des millions de dollars ont été dépensés en frais avocats, d'administration et autres dépenses non approuvées.

Le deuxième engagement consistait à faire tous les efforts possibles pour amasser 25 millions de dollars au niveau national. Mais moins de 4 millions de dollars ont été amassés, alors qu’au cours de la même période, les responsables de l'Église catholique ont dépensé plus de 300 millions de dollars pour des projets de construction d'églises et de cathédrales.

Le troisième engagement était quant à lui de fournir 25 millions de dollars de services en nature aux survivants des pensionnats pour Autochtones. La Canadian Broadcasting Corporation CBC a obtenu la liste des services, et les survivants disent que la plupart des sommes fournies étaient destinées à des services religieux coloniaux inappropriés, comme des cours d'étude biblique ou l'envoi de prêtres et de religieuses pour prêcher dans les communautés autochtones.

En juillet 2015, l'Église catholique a demandé un programme de rachat. Le gouvernement fédéral a refusé, et l'affaire a été portée devant les tribunaux. Le juge Neil Gabrielson, de la Cour du Banc de la Reine pour la Saskatchewan, a approuvé la proposition de rachat par l'Église catholique, mais d'un montant inférieur à 2 millions de dollars.

Le gouvernement fédéral a fait appel de la décision, affirmant que le juge Gabrielson avait commis des erreurs palpables et prépondérantes dans son évaluation des faits . Ottawa a alors demandé que la décision de juillet soit annulée.

Mais pour une raison inconnue, quelqu'un au sein du gouvernement fédéral a décidé d'abandonner l'appel. L'affaire a donc été classée.

L'ex-sous-ministre nie avoir pris la décision

En octobre, la Canadian Broadcasting Corporation CBC a demandé une explication aux responsables du ministère des Relations Couronne-Autochtones. Dans un courriel, ils ont répondu que la décision d'abandonner l'appel avait été prise par la sous-ministre, lorsque le ministère était connu sous le nom de ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien.

Mais s'exprimant publiquement pour la première fois à la Canadian Broadcasting Corporation CBC , cette ancienne sous-ministre, Colleen Swords, a nié avoir pris cette décision.

Dans une entrevue, Mme Swords a déclaré qu'il semble que la décision d'abandonner l'appel ait été prise pendant la période de transition après les élections fédérales de 2015. Le gouvernement conservateur de Stephen Harper venait de perdre les élections, au profit des libéraux de Justin Trudeau.

L'ancien ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord canadien dans le gouvernement de Stephen Harper, Bernard Valcourt. Photo : CBC

Bernard Valcourt et d'autres ministres sont restés responsables jusqu'à la formation du nouveau cabinet. Mais pendant cette période de transition, les fonctionnaires et les ministres ont généralement pratiqué la retenue dans la mesure du possible , par déférence pour le nouveau régime, a ajouté Mme Swords.

C'est pourquoi elle ne sait pas exactement pourquoi l'appel a été abandonné à ce moment-là.

Je suppose que cela a été considéré comme important [...], cela aurait été majeur , a-t-elle poursuivi. Ils n'auraient pas fait ça. Pas s'ils pouvaient attendre.

Lori Turnbull, directrice de l'École d'administration publique de l'Université Dalhousie, est d'accord. Selon elle, aucune décision majeure ne devrait être prise pendant la période de transition.

S'il n'y avait rien d'urgent ici, rien de pressant. Vous auriez pu attendre un mois de plus , a commenté Mme Turnbull.

Colleen Swords a suggéré de contacter Andrew Saranchuk, le sous-ministre adjoint de l'époque, qui était responsable du dossier des pensionnats pour Autochtones. M. Saranchuk est maintenant un haut fonctionnaire du ministère de la Justice, mais un fonctionnaire a dit qu'il ne serait pas disponible pour une entrevue.

L'Église dit avoir rempli ses obligations

Après que la Canadian Broadcasting Corporation CBC eut informé le ministère des Relations Couronne-Autochtones à l’effet que Mme Swords niait toute implication, ils ont publié une déclaration modifiée. La déclaration désigne désormais de manière générale le gouvernement Harper .

La Canadian Broadcasting Corporation CBC a donc sollicité une entrevue avec Peter MacKay, qui était ministre de la Justice à l'époque du gouvernement Harper .

Je viens de recevoir ça. Que puis-je faire pour vous? , a répondu M. MacKay par courriel.

Une explication détaillée et des questions ont ensuite été envoyées à M. MacKay, mais il n'a pas répondu. David Lametti, l'actuel ministre de la Justice, a également décliné une demande d'entrevue.

Quant à Bernard Valcourt, il a dit respecter Colleen Swords. Vous pouvez lui faire confiance. C'est une personne très intègre , a-t-il mentionné.

Mais si M. Valcourt dit qu'il a probablement des courriels et des documents relatifs à l'appel de la décision, il n'est pas intéressé à revivre ces événements.

J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous aider sur ce point. J'ai convenu de ne jamais me mêler ou commenter le passé , a-t-il dit.

Jonathan Lesarge, conseiller en relations gouvernementales et publiques à la Conférence des évêques catholiques du Canada, a affirmé que ses représentants ont traité avec le ministre, le sous-ministre et le sous-ministre adjoint dans le dossier de la rémunération au cours de la période pertinente, mais il n'est pas possible de déterminer qui a pris la décision spécifique d'abandonner l'appel.

M. Lesarge a ajouté que les évêques sont confiants d'avoir rempli toutes leurs obligations en vertu de l'accord de compensation.

Entretemps, Tom McMahon et Angela White affirment que ces refus, ces histoires changeantes et ces comptes rendus contradictoires ne sont pas acceptables. Ils affirment que les 150 000 survivants des pensionnats pour Autochtones du Canada et leurs descendants sont à nouveau traumatisés par le secret permanent, et que quelqu'un doit être tenu responsable.

N'avons-nous pas promis de cesser de traiter les survivants de cette façon? , a conclu M. McMahon.