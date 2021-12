Les femmes autochtones forment près de la moitié de la population carcérale

Les Autochtones représentent environ 32 % de la population carcérale fédérale, alors qu'ils constituent moins de 5 % de la population totale. Les femmes autochtones, quant à elles, représentent 48 % de la population des prisons pour femmes.

L'enquêteur correctionnel fédéral Ivan Zinger a qualifié la situation de consternante et honteuse .

C'est une tendance qui va toujours, année après année, dans la mauvaise direction. Et ce, quelles que soient les mesures prises par les différents gouvernements , a déclaré M. Zinger.

Selon le rapport Zinger, la population carcérale autochtone a augmenté d'environ 18 % au cours de la dernière décennie, tandis que le nombre de détenus non autochtones a diminué de 28 % au cours de la même période.

L'avocate crie Eleanore Sunchild a indiqué que ces chiffres en hausse étaient inquiétants, mais pas surprenants, car elle ne pense pas que le système judiciaire canadien considère les Autochtones comme des êtres humains .

Ces chiffres ne font que refléter le racisme systémique permanent et la bataille à laquelle notre peuple est confronté dans le système de justice pénale , a-t-elle affirmé.

Selon M. Zinger, si le pourcentage de délinquants non autochtones a diminué, il n'y a pas eu de baisse correspondante chez les détenus autochtones, car ils sont plus susceptibles de purger une plus longue partie de leur peine et ont moins de chances de bénéficier d'une libération conditionnelle.

Dans une déclaration envoyée par courriel, le Service correctionnel du Canada (SCC) a mentionné qu'il partageait les préoccupations de M. Zinger, et a souligné un certain nombre d'initiatives qu'il met en œuvre, comme les pavillons de ressourcement qui offrent des services culturellement adaptés aux délinquants autochtones.

Nous faisons des progrès, mais nous reconnaissons qu'il y a encore du travail à faire. SCC continuera à travailler avec ses partenaires de la justice pénale et les communautés autochtones pour favoriser la réinsertion des délinquants autochtones , indique la déclaration.

Le gouvernement n'en fait pas assez, disent les détracteurs

Dans les dix pavillons de ressourcement exploités en partie par le Service correctionnel du Canada SCC , il n'y a que 200 places disponibles. Selon M. Zinger, ce n'est pas suffisant et les pavillons ont besoin d'un financement plus important.

Marion Buller, qui a été commissaire en chef de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA), s'est fait l'écho des propos de M. Zinger.

Le rapport final de l'ENFFDA ENFFDA contenait 13 recommandations visant à remédier à la surincarcération des femmes autochtones, notamment la mise en place de programmes de réadaptation gérés par des Autochtones et adaptés à leur culture.

Les programmes existants ne sont pas disponibles autant qu'on le souhaiterait, surtout pour les détenues , a commenté Mme Buller. Les programmes disponibles ne sont pas le plus souvent adaptés à la culture, et [...] sont sous-financés et manquent de personnel.

Les peines minimales obligatoires

Le ministre de la Justice, David Lametti, a cité le projet de loi C-5 déposé récemment – qui supprimerait un certain nombre de peines minimales obligatoires du Code pénal – comme un outil permettant de remédier à la surreprésentation des populations autochtones dans le système carcéral.

Le projet de loi C-5 est une étape importante pour répondre aux statistiques affligeantes du rapport de l'enquêteur correctionnel , a dit M. Lametti dans une déclaration aux médias.

Mme Sunchild pense que le gouvernement devrait mettre davantage l'accent sur les rapports dits Gladue – des rapports préalables à la détermination de la peine et à l'audience de libération sous caution qui informent les juges des antécédents des délinquants autochtones, notamment des cas de traumatisme.

Les prisons sont pleines d'Autochtones qui ont survécu aux pensionnats [pour Autochtones] ou qui sont les enfants de ces survivants , a-t-elle ajouté.

M. Zinger s’est dit optimiste quant à la volonté du gouvernement de procéder à des changements significatifs. Il a souligné le fait que la lettre de mandat de M. Lametti le charge de s'attaquer à la surreprésentation des Autochtones dans les prisons.

D’après un texte de Darren Major de CBC