Le CHSLD de Wendake accueillera ses premiers résidents dès l'été 2022.

Le projet du Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD de Wendake était une priorité pour M. Vincent. Malgré les dépassements de coûts de 1,8 million de dollars, les négociations avec Québec ont permis d’assurer le financement de la construction de centre. Québec a ainsi investi 11 millions de dollars pour réaliser le projet.

Une enveloppe annuelle comprise entre 3 et 3,5 millions de dollars sera dévolue aux opérations et aux activités du centre, qui accueillera des aînés de la nation huronne-wendat, ainsi que des membres d’autres communautés des Premières Nations.

On ne voulait pas ouvrir un édifice déficitaire , a confirmé le grand chef Vincent. Le centre offrira des services de haut niveau grâce au montage financier qui a été négocié avec Québec.

Le Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD de Wendake comptera 24 lits. Déjà, 12 aînés de la communauté ont manifesté leur intérêt pour y résider, a indiqué le chef responsable du dossier santé et mieux-être de la nation huronne-wendat, Dave Laveau. Nous allons prioriser les membres de la nation , a-t-il ajouté.

L’entente avec Québec prévoit l’application d’une convention collective propre à la nation huronne-wendat, qui permettra de prioriser l’embauche de membres de la communauté et d’autres membres des Premières Nations pour la trentaine de postes qui seront à pourvoir au Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD de Wendake.

Nous voulons opérer un milieu de vie à la hauteur de l’histoire [des aînés] et de leur vie , a affirmé M. Laveau. Rien n’est plus important que nos aînés.

Nous vous accueillons dans notre nouvelle maison , a commenté le grand chef Vincent.

L’adaptation des soins aux aînés comprendra des acteurs communautaires de Wendake, une place sera faite à leur culture, et même la nourriture sera préparée en fonction de la clientèle autochtone.

Le Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD de Wendake vise à impliquer l’ensemble de la communauté, avec le CPE et l’école primaire voisine, mais aussi avec le Centre de santé Marie-Paule-Sioui-Vincent, de même que la Résidence Marcel-Sioui.

Le premier, et le seul, Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD en milieu autochtone au Québec se veut adapté à la culture et aux besoins spécifiques de la communauté de Wendake. Les aînés n’auront plus à quitter la communauté pour leur fin de vie , a assuré M. Vincent.

Le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière (à gauche), et le grand chef de la nation huronne-wendat, Rémy Vincent (à droite), dans une salle du CHSLD de Wendake. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Implication du gouvernement du Québec

Le député de Chauveau, Sylvain Lévesque, s’était fait rappeler dès son élection en 2018 l’importance de ce dossier pour la communauté. Ce fut un travail de nation à nation , a-t-il dit. Je suis fier d’avoir Wendake dans Chauveau , s’est-il félicité.

Je suis fier de voir que les membres de la nation huronne-wendat [puissent] demeurer dans la communauté tout au long de leur vie. La fin de vie fait partie de la vie , a ajouté M. Lévesque, pour qui la réalisation du Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD a été rendue possible grâce au leadership de la communauté et de l’aide du gouvernement du Québec .

Le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, avait reçu une commande claire du premier ministre [François Legault] : il faut que le projet fonctionne, on doit livrer . Le grand chef Vincent et le gouvernement du Québec voulaient s’assurer de la survie et de la viabilité du projet , a rappelé M. Lafrenière. Une chose de réglée.

La négociation entre la nation huronne-wendat a été longue, et il a fallu s’ajuster , a insisté M. Lafrenière, notamment quant au dépassement des coûts. Les salaires [des préposés] ont changé, et [le projet] était quelque chose de nouveau , a-t-il poursuivi.

On a appris de Joliette , a dit M. Lafrenière. Les soins adaptés sont aussi dans les gens en position d’autorité. Il faut des [Autochtones] sur le terrain, mais il en faut dans les positions d’autorité , a-t-il tenu à rappeler.