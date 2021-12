Des matchs de hockey de la LNH seront commentés en langue crie

La langue est l'un des liens les plus forts qui relie les gens à leur culture, et nous sommes fiers et ravis d'offrir à nouveau des matchs de la Ligue nationale de hockey LNH en cri des plaines aux Canadiens de tout le pays , a déclaré Mike Omelus, directeur général du contenu et de la stratégie, au sein d'Aboriginal Peoples Television Network APTN , le Réseau de télévision des peuples autochtones.

Selon Rob Corte, vice-président, Sportsnet & NHL Productions, le sport a des vertus unificatrices et permet de rapprocher les différentes cultures aux quatre coins du pays.

Voici les six matchs concernés :

Samedi 15 janvier – Ottawa @ Winnipeg, 19 h ET / 16 h PT

Samedi 29 janvier – Edmonton @ Montreal, 19 h ET / 16 h PT

Samedi 5 mars – Vancouver @ Toronto, 19 h ET / 16 h PT

Samedi 26 mars – Edmonton @ Calgary, 22 h ET / 19 h PT

Samedi 9 avril – Montreal @ Toronto, 19 h. ET / 16 h PT

Samedi 23 avril – Toronto @ Floride, 19 h ET / 16 h PT

L'expérience avait notamment été tentée en mars 2019, où un match du Canadien de Montréal contre les Hurricanes de la Caroline avait été décrit en cri des plaines.