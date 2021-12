L’Australie lance une enquête sur les femmes aborigènes disparues ou assassinées

L'Australie lancera une enquête sur les femmes et les enfants autochtones disparus ou assassinés. Le Sénat du pays vient de voter en faveur de la formation d’un comité chargé d'enquêter sur les causes systémiques de cette violence.

La motion pour lancer l'enquête a été présentée par Dorinda Cox et Lidia Thorpe, deux femmes autochtones qui sont sénatrices pour le Parti vert australien.

Toutes deux ont été touchées par cette tragédie. La justice n’a pas été rendue, car [ces personnes] n'étaient pas assez importantes pour que des enquêtes soient menées autour de ces meurtres , a déclaré Mme Thorpe dans un discours devant le Sénat.

Membre de la communauté DjabWurrung Gunnai Gunditjmara à Melbourne, Mme Thorpe a mentionné que sa cousine avait été tuée et son corps, jeté sur la pelouse d'un membre de la famille.

L'une des tâches de l'enquête du Sénat sera de faire la lumière sur le nombre de femmes et d'enfants des premiers peuples portés disparus ou assassinés en Australie. Bien que certaines données soient collectées par les services de police État par État, il n'existe actuellement aucune base de données nationale retraçant le nombre de femmes et d'enfants qui ont disparu ou ont été tués.

Les Aborigènes surreprésentés

Mme Cox, une femme de la communauté Noongar-Yamatji basée à Perth, a précisé qu'elle était au courant de 76 cas de femmes disparues ou assassinées à travers le pays.

Dans son État d'origine, l'Australie-Occidentale, les Aborigènes totalisent 17,5 % des cas non résolus de personnes disparues, alors qu’ils ne représentent que 3 % de la population de l'État, selon les données collectées par l'Australian Broadcasting Corporation en 2019.

Dorinda Cox est une ancienne policière, mais elle indique qu'elle se sentait parfois impuissante dans ce rôle.

« J'ai été à l'intérieur de la machine et j'ai vu de mes propres yeux à quel point les préjugés conscients et inconscients existent lorsque nous parlons des peuples des Premières Nations. » — Une citation de Dorinda Cox, sénatrice

Enquête menée par les sénateurs

Elle évoque notamment les excuses pour ne pas enquêter sur des cas particuliers lorsque des membres des Premières Nations sont portés disparus ou assassinés. L’enquête évaluera s’il y a disparité dans l’allocation des ressources selon que la victime présumée est aborigène ou pas.

Les causes systémiques de la violence à l'égard des femmes et des enfants seront également examinées.

Contrairement à l'Enquête nationale du Canada sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, qui a coûté 92 millions $ et s'est étalée sur trois ans sous la direction d'une commission désignée à cet effet, l'enquête australienne sera dirigée par des sénateurs.

Toutefois l'enquête du Sénat pourrait recommander la tenue d’une commission royale dans son rapport final.

Un budget pour l'enquête du Sénat n'a pas été finalisé, mais le calendrier de la première phase sera de six mois, avec un rapport intermédiaire à remettre d'ici juin 2022. Mme Cox a déclaré que le ministre australien des Affaires autochtones, Ken Wyatt, avait soutenu l'enquête, et elle pense que les ressources nécessaires seront allouées.

La sénatrice Cox s'est rendue à Ottawa en 2018 pour rencontrer l'Association des femmes autochtones du Canada, des membres de la GRC et la sénatrice Kim Pate afin de discuter de l'enquête canadienne. Il existe des parallèles entre les expériences des peuples aborigènes en Australie et celle des peuples autochtones au Canada, a-t-elle déclaré.

« Cela m'a rappelé le système colonial dans lequel nous fonctionnons, qui permet, en particulier à la police, de ne pas placer la vie des membres Premières Nations au même niveau que les autres. » — Une citation de Dorinda Cox, sénatrice

Leçons tirées de l'enquête du Canada

L'enquête nationale au Canada a été critiquée en cours de route par des familles qui ne se sentaient pas soutenues au cours du processus. Des allégations de dysfonctionnement sont également apparues après la démission de membres clés de la commission.

Dorinda Cox a déclaré que l'enquête australienne tiendrait compte de l'expérience canadienne lors de l'élaboration des plans d'audiences et de soumissions des mémoires.

Hannah McGlade, professeure agrégée à la Curtin Law School de Perth et membre de l'Instance permanente de l’ONU sur les questions autochtones, a indiqué que l'Australie devrait se pencher sur l'enquête canadienne afin de déterminer la meilleure façon de mener son enquête.

« C'est vraiment terrible que les familles de femmes autochtones aient senti qu'elles n'étaient pas entendues, qu'elles étaient encore plus traumatisées après le processus et que les commissaires se soient sentis suffisamment lésés pour se retirer. » — Une citation de Hannah McGlade, professeure agrégée à la Curtin Law School de Perth

Cette dernière a récemment participé à un projet de recherche sur les féminicides autochtones pour Deathscapes, un projet du Conseil de recherche australien étudiant la violence racialisée.

L'Australie nie profondément cette question. L'Australie veut penser qu'elle est un bon pays, et que les Aborigènes se plaignent facilement , a déclaré McGlade.

Un certain scepticisme

Les membres des familles des femmes et des enfants disparus ou assassinés ont exprimé l'espoir que l'enquête puisse conduire à des changements, mais certains demeurent sceptiques.

Colleen Walker est une des trois jeunes Autochtones de la ville de Bowraville, en Nouvelle-Galles du Sud, qui ont disparu ou ont été assassinées sur une période de cinq mois, de 1990 à 1991.

Sa mère, Muriel Craig, a participé à une enquête parlementaire de l'État sur les cas de Bowraville, mais elle a déclaré que cela n’avait pas permis d’atteindre le niveau de changement qu'elle espérait.

J'ai eu tellement de déceptions. J'ai juste l'impression que ça n’a mené nulle part , a-t-elle déclaré.

« Je leur souhaite bonne chance et beaucoup de forces et j'espère qu'ils réussiront, mais je ne pense pas que ce sera le cas. » — Une citation de Muriel Craig

Lorsqu'elle a signalé à la police que sa fille de 16 ans était portée disparue, les policiers ont suggéré qu'elle était partie faire un tour , a déclaré Mme Craig.

Il s'est écoulé plusieurs mois avant que la police ne recueille une déposition concernant la disparition de sa fille, a-t-elle souligné. En 2016, le service de police de la Nouvelle-Galles du Sud a présenté ses excuses aux familles des victimes de Bowraville.

La sénatrice Cox espère que l'enquête contribuera à instaurer un nouveau plan national visant à réduire la violence contre les femmes et les enfants aborigènes et contre les insulaires du détroit de Torrès. Plus tôt cette année, la ministre australienne de la Sécurité des femmes, Anne Ruston, a accepté d'élaborer le plan en réponse aux critiques selon lesquelles le plan fédéral existant ne permettait pas de réduire la violence contre les femmes autochtones.

D'après un texte d'Alicia Bridges, CBC News