Un comité autochtone contribuera au développement du parc Jean-Drapeau

Les huit membres de ce comité-conseil se réuniront tous les deux mois. Le comité aura un rôle consultatif qui agira directement sur le processus décisionnel du Parc , écrit la Société du parc Jean-Drapeau SPJD dans un communiqué publié mercredi. Il sera également impliqué dans une stratégie de transmission de connaissances auprès du personnel du parc.

Le directeur de Montréal autochtone, Philippe Tsaronséré Meilleur, fait partie de ce petit groupe composé de personnes provenant des milieux communautaires, universitaires et corporatifs.

Philippe Tsaronséré Meilleur salue l'initiative de la Société du parc Jean-Drapeau (archives). Photo : Radio-Canada

Il espère pouvoir contribuer à une compréhension de la part des initiateurs du projet [...] de comment réellement intégrer la culture autochtone dans le design urbain, et ne pas faire quelque chose qui va être quétaine, tacky, superficiel et, surtout, pas informé des réelles traditions.

« On pense à nous au temps passé, mais il y a des familles autochtones, des enfants autochtones ici. Le scénario n’est pas seulement des personnes itinérantes à Montréal [...] Je veux que ce parc-là leur parle. » — Une citation de Philippe Tsaronséré Meilleur, membre du comité-conseil autochtone de la Société du parc Jean-Drapeau

Ça nous offre l'opportunité de faire quelque chose de concret sur quelque chose [sur laquelle] on chiale souvent , estime pour sa part Maya Cousineau Mollen, conseillère en développement communautaire pour les Premières Nations et les Inuit pour la firme EVOQ Architecture, qui fait également partie du comité-conseil.

Maya Cousineau Mollen, conseillère en développement autochtone pour EVOQ Architecture Photo : Gracieuseté de Maya Cousineau Mollen

Souvent, je me promène à Montréal ou à Québec, et je trouve qu’il n’y a pas assez de représentation autochtone , note-t-elle. Si on me donne l’opportunité d’avoir un rôle direct sur l’entité qu’est le parc, ça va déjà être ça de fait.

D’ici 2030, la Société du parc Jean-Drapeau SPJD s’est donné comme objectif de tenir dix activités culturelles des premiers peuples et d’avoir cinq témoins autochtones , soit des œuvres, des mémoriaux ou encore des références toponymiques. Elle espère également avoir 1 % de représentativité autochtone dans des postes d’encadrement.

L'environnement comme point focal

Pour éviter de tomber dans le piège de la superficialité, M. Tsaronséré Meilleur pense qu’il faut miser sur le rapport des peuples autochtones à l’environnement plutôt que sur des traditions ou des artéfacts.

Le grand défi à Montréal, c’est d’avoir de l’authenticité tout en faisant de la place à plusieurs dimensions culturelles , fait-il valoir en faisant référence à la multitude de communautés autochtones qui cohabitent dans la métropole. On peut tous s’entendre que notre connexion centrale à notre culture, c’est la nature.

L'accès aux berges est une bonne façon de rendre le parc Jean-Drapeau plus attrayant pour la population autochtone de Montréal. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

C’est pour cette raison que le plus grand souhait de M. Tsaronséré Meilleur est de repenser l’accès au fleuve Saint-Laurent via des événements qui valorisent la pêche, le kayak, le canot, etc. , énumère-t-il. Il n’y a pas de milieux dans nos communautés ou dans nos environnements où il y a des accès à l’eau que l’on n’utilise pas.

Festivals, célébrations du solstice d’été, événements familiaux, voire pow-wow : il existe d'innombrables façons d’utiliser les espaces du parc pour mettre en valeur l’identité autochtone tout en étant proche de la nature, selon lui.

Une présence de longue date

La Société estime que la création du comité l’aidera à atteindre ses objectifs en matière de réconciliation, qu’elle a énoncés dans son Plan directeur 2020-2030 de conservation, d'aménagement et de développement. Car ledit document note d’importantes lacunes en matière de reconnaissance et d’implication autochtones dans l’administration du parc.

« Les interventions, l’utilisation et la gestion du Parc ne reflètent ni la sensibilité autochtone, archéologique, culturelle, écologique et symbolique ni la richesse patrimoniale significative et unique du lieu. » — Une citation de Extrait du Plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement 2020-2030 du parc Jean-Drapeau

Pourtant, des populations autochtones fréquentent l’île Sainte-Hélène depuis au moins 800 ans. En 2003 et en 2004, des fouilles archéologiques ont mis au jour des artéfacts qui témoignent que les Iroquoiens du Saint-Laurent occupaient les lieux aux alentours de l’an 1200, soit environ trois siècles avant que Jacques Cartier explore le fleuve.