L’Assemblée des Premières-Nations Québec-Labrador élira son chef fin janvier

L’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) élira son chef régional le 25 janvier prochain et son chef actuel compte briguer un onzième mandat.

Pour se porter candidat, une personne éligible devra transmettre sa candidature au plus tard le 11 janvier 2022 à minuit , indique un avis du président des élections Claude Riverin rendu public aujourd'hui.

Le chef Ghislain Picard, 66 ans, qui occupe ce poste depuis 1992, a l’intention de se représenter, selon les informations transmises à Espaces autochtones.

En janvier 2019, M. Picard avait été réélu pour un dixième mandat par les chefs des 43 communautés autochtones membres de l’Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador APNQL . Il avait alors pour seul rival Gilbert Dominique, un autre leader innu, qui est actuellement chef de la communauté de Mashteuiatsh.

Lors de la dernière course à la chefferie de l’Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador APNQL , Ghislain Picard avait parmi ses priorités les revendications territoriales, l’adoption par les municipalités de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et, plus globalement, de mettre les Autochtones sur la map .

Le vote du 25 janvier 2022 se tiendra à l'Hôtel-Musée Premières Nations de Wendake.