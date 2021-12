Québec ajoute 6 millions $ pour prévenir la violence en milieu autochtone

En réponse à la forte participation des communautés et organismes, Québec a décidé d’augmenter de 6 millions de dollars le financement de son initiative pour lutter contre les différentes formes de violence en contexte autochtone et les prévenir.

En août, le gouvernement du Québec avait invité les communautés et les organismes autochtones à déposer des projets pour lutter contre les violences sexuelles, conjugales et familiales dans le cadre de son appel d’intention 2021-2022.

Depuis, 61 projets ont été reçus, ce qui démontre, selon la ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, toute la pertinence de la démarche dans la lutte contre la violence pour les communautés autochtones .

La moitié des projets proviennent de communautés autochtones, et le reste, du milieu urbain.

C'est extrêmement positif de voir que les gens sont mobilisés, qu'il y a de l'intérêt, que les gens veulent faire partie de la solution , a souligné le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière.

Il a indiqué que le bien-être des femmes autochtones était dans les trois priorités dont les chefs autochtones lui ont fait part lors de sa tournée cet été.

Devant la formidable réponse , le gouvernement a donc décidé d'augmenter l'investissement, qui s’élève désormais à 11,4 millions de dollars. Cette somme permettra de financer un plus grand nombre de projets et d’initiatives parmi les 61 déposés. Un même projet pourra se voir accorder jusqu’à 200 000 $ par année.

Parmi les 18 victimes de féminicide au Québec cette année, trois étaient Autochtones. Les femmes et les filles autochtones sont surreprésentées parmi les victimes de violence.

« Le statu quo est impossible. Même si nous agissons déjà dans ce dossier, il nous faut en faire plus. » — Une citation de Isabelle Charest, ministre responsable de la Condition féminine.

Selon la nouvelle présidente de Femmes autochtones du Québec (FAQ), Marjolaine Étienne, l'isolement et le confinement des femmes autochtones dans le contexte de la pandémie ont augmenté le nombre de cas de violence conjugale et de violences sexuelles .

Il est alors important de porter des actions en amont pour l'après-pandémie .

De plus, Marjolaine Étienne a rappelé que les conditions socio-économiques, la surpopulation dans les maisons dans les communautés autochtones, l'isolement géographique et le manque flagrant d'accessibilité aux services font que les femmes autochtones sont plus susceptibles de se retrouver dans des situations de violence conjugale, familiale et sexuelle.

« Cela doit cesser! » — Une citation de Marjolaine Étienne, présidente de FAQ.

L'ajout de 6 millions de dollars est donc, selon elle, une excellente nouvelle .

Les projets par et pour les Autochtones , comme l'a répété le ministre Ian Lafrenière, s'inscrivent dans trois volets : violence conjugale et familiale, violences sexuelles, et hommes et guérison.

Ian Lafrenière a d'ailleurs salué le fait que plusieurs projets visaient ce dernier volet, qui est consacré aux services de proximité culturellement pertinents pour aider les hommes autochtones en contexte de violence conjugale. Ça démontre à quel point les hommes doivent faire partie de la guérison , a-t-il lancé.

Les projets financés devraient être connus en février 2022.