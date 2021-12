Google investira 600 000 $ dans la formation numérique destinée aux Autochtones

Pour mener à bien le programme Recoding Futures, Google s'associe à l'organisme de bienfaisance ComIT, qui offrira ces séances de formation, en lui versant un financement de 500 000 $.

Google.org s'engage aussi à remettre 100 000 $ à Indspire, un organisme de bienfaisance autochtone, pour créer des bourses d’études destinées à des étudiants autochtones.

Au cours de la première année du programme Recoding Futures, en 2021, ComIT avait élaboré un programme et des formations spécifiques afin de répondre aux besoins des Autochtones, des Inuit et des Métis chercheurs d’emploi. Google.org avait offert un soutien de 250 000 $ à ComIT, a indiqué une porte-parole de Google Canada, Wendy Manton, dans un courriel.

Cette année, notre appui [financier] aidera l’équipe [de ComIT] à poursuivre le programme en 2022 et servira à accueillir le plus grand nombre possible de participants , a ajouté Mme Manton.

Le directeur général de ComIT, Pablo Listingart, a affirmé avoir personnellement eu des rencontres avec différents groupes autochtones pour partager des idées et pour déterminer la meilleure façon de mettre en œuvre un programme utile aux étudiants autochtones.

Outre Indspire, l’équipe de ComIT a affirmé avoir notamment collaboré avec l’Assemblée des chefs du Manitoba, les Centres d’amitié [autochtones] à travers le Canada, le Conseil tribal de Saskatoon et d’autres groupes , a confirmé M. Listingart.

ComIT a fait savoir qu'en 2022, sa participation a pour but d'inclure au moins 500 étudiants dans ses programmes d’introduction d'un mois et 150 dans son programme d’employabilité de trois mois , a poursuivi M. Listingart.

Toutes les personnes issues des Premières Nations, de même que les Inuit et les Métis âgés de plus de 15 ans, pourront participer au programme Recoding Futures sans connaissances préalables requises .

Nous espérons recevoir des candidatures de personnes intéressées à apprendre dans le domaine de la technologie et motivées à explorer de nouvelles perspectives de carrière , a mentionné M. Listingart. Nos cours sont intensifs, mais des centaines d’étudiants ont déjà complété ce programme avec succès.

Chercheurs d'emploi autochtones

M. Listingart a ajouté que ComIT cible tout particulièrement les chercheurs d’emploi autochtones parce que leur présence dans le secteur des technologies numériques est minimale et parce que [ComIT] croit qu’il y a une pénurie dans ce domaine. Les étudiants peuvent suivre les formations offertes par ComIT à distance puis entrer sur le marché du travail.

Les programmes de formation respectent la culture et les intérêts autochtones, a indiqué M. Listingart. Notre objectif consiste à faire en sorte que nos étudiants soient capables de réaliser des projets de programmation, de rédiger leur curriculum vitæ et de passer des entrevues d’embauche avec succès.

Melissa Adams, qui a participé à ce programme, estime que les cours lui ont permis de mieux comprendre . Elle travaille actuellement comme bibliothécaire pour une ONG autochtone.

Je suis heureuse que ce programme existe, car il a accru mes chances d’obtenir un emploi , a-t-elle dit. J’ai pu apprendre à distance. [Les cours] sont conçus et créés pour les Autochtones.

Mme Adams avoue que l’accès à Internet est un défi pour les communautés autochtones mais que les initiatives comme celle de Google permettent aux jeunes de développer leurs aptitudes sans frais .

Bourses d'études

L’autre volet de l’aide financière de Google.org sera versé à Indspire sous la forme de bourses d’études. La première année du programme a démontré que les jeunes Autochtones sont désireux de suivre ce type de formation , a déclaré Mike DeGagné, président et chef de la direction d’Indspire, dans un communiqué.

Cela leur sera bénéfique non seulement d'un point de vue personnel mais aussi au sein de leurs communautés, qui bénéficieront toutes de l'acquisition de ces nouvelles connaissances par leurs membres. Les communautés autochtones de tout le pays seront mieux en mesure de participer à l'économie numérique, qui est fondée sur les compétences , a ajouté M. DeGagné.

En 2020-2021, Indspire a indiqué avoir versé plus de 20 millions de dollars par l'entremise de 6245 bourses et prix à des étudiants des Premières Nations, des Inuit et des Métis à travers le Canada , mentionne le communiqué.