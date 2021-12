Les Autochtones n’ont pas à tenir la tente Raphaël « à bout de bras », dit Lafrenière

Ce que je souhaiterais, ce serait de trouver un local permanent à proximité du square Cabot, nous travaillons en ce sens. Nous sommes là, nous sommes au rendez-vous.

En réponse quant à son implication, Ian Lafrenière précise qu'il est en mode solution et ajoute que ce n'est pas aux Autochtones à tenir ce projet à bout de bras. Le ministre québécois rappelle qu'il s'est impliqué dès les premières étapes en ce qui concerne les besoins de la tente Raphaël.

« J'ai rencontré Nakuset, la directrice du Foyer pour femmes autochtones de Montréal et présidente de Résilience Montréal. J'ai demandé qu'une tente soit installée au square Cabot. Au Secrétariat aux affaires autochtones, nous avons été les premiers à offrir du financement pour le Night Shelter. » — Une citation de Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones du Québec

De plus, Ian Lafrenière ajoute que ce n'est pas le ministère de la Santé et des Services sociaux qui a financé Résilience Montréal, un refuge pour les itinérants situé près du square Cabot, c'est le Secrétariat aux affaires autochtones du Québec. Nous avons trouvé des budgets. Des budgets qui n'étaient pas prévus pour ça, mais pas du tout.

Nous avons octroyé 3,6 millions $ et le gouvernement fédéral a également octroyé cette somme, pour un total de 7,2 millions $ , précise Ian Lafrenière.

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a dévoilé un plan d'action pour contrer l'itinérance doté d'un montant de 280 millions $ étalé sur 5 ans, dont un montant de 14 millions $ consacré aux Autochtones. Toutefois, à ce jour, aucun financement pour contrer l'itinérance vécue par les Autochtones n'a été annoncé de la part de Lionel Carmant.

L'itinérance et les besoins essentiels

Ian Lafrenière rappelle qu'il connaît bien la problématique de l'itinérance et lorsque l'on parle des organismes communautaires qui œuvrent en ce sens, c'est une problématique large, explique-t-il.

En rappelant le décès tragique d'Elisapie Pootoogook, une femme inuk, et après s'être informé sur les circonstances de cette mort, il explique que ce ne sont pas les lits qui manquaient ce soir-là. Il y a un manque d'intervenants sociaux et d'une approche culturellement adaptée sur le terrain.

« Ce n'est pas adapté, il y a des limites, l'admission est limitée, il y a toutes sortes de règles strictes. » — Une citation de Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones du Québec

C'est là également que nous cherchons des solutions, précise-t-il. Les lits ne règlent pas tout, affirme-t-il. Ce n'est pas tout le monde qui veut aller dans une ressource pour toutes sortes de raisons connues.

Tente Raphaël du square Cabot : la gestionnaire de la tente, Nakuset, et la responsable des opérations de la tente, Alexandra Ambroise. Photo : facebook de Maria-Louise Nanipou / Alexandra Ambroise

Quand solution rime avec persévérance et collaborations

La tente, cette initiative, je la salue. L'implication des communautés, je la salue, et nous sommes au rendez-vous. Je suis fier de voir des gens de partout qui se sont mobilisés, qui ont donné un coup de main.

De notre côté, nous avons un travail à faire et j'aime bien quand les grandes fondations s'impliquent également. Nous avons innové, nous avons été créatifs et cela a permis de créer un mouvement, affirme Ian Lafrenière.

Et lorsqu'il y a d'autres acteurs du milieu qui embarquent dans un même projet, cela devient un gage de réussite.

« Si un projet nous est présenté en parlant du regroupement des Autochtones, je vais utiliser la même approche, c'est la mienne. Comme nous avons fait pour Résilience Montréal, nous allons regarder le tout. » — Une citation de Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones du Québec

Les organismes du milieu cherchent un lieu physique et nous savons que c'est quelque chose de permanent qui doit être instauré pour ce service qui est clairement demandé.

Nous sommes tous d'accord pour la permanence, dit le ministre, qui a octroyé 120 000 $ pour le Night Shelter et qui s'attend à une autre demande. La Ville de Montréal finance les coûts de la tente et du chauffage. La Cellule innue et l'Institut Tshakapesh contribuent à hauteur de 28 000 $ par mois.

La tente du square Cabot est gérée par des Autochtones depuis le mois de février dernier. L'équipe composée de 22 employés accueille entre 100 et 400 personnes pour les repas et les 15 lits sont utilisés au maximum de sa capacité, pour s'y reposer pour certains, et pour y passer la nuit pour d'autres.

Il en coûte 100 000 $ par mois pour les opérations quotidiennes du Night Shelter qui a pris naissance après la mort tragique de Raphaël Napa André, un Innu originaire de Matimekush-Lac-John (Schefferville).