La mission de Phil Fontaine pour obtenir des excuses du pape n’est pas terminée

Alors que le voyage tant attendu de représentants autochtones pour rendre visite au pape François au Vatican a été retardé en raison des préoccupations liées au variant Omicron, l'ancien chef de l'Assemblée des Premières Nations Phil Fontaine se dit plus déterminé que jamais à faire en sorte que les excuses qu'il veut entendre depuis plus de 30 ans soient présentées.

Phil Fontaine est largement connu comme l'un des plus éminents dirigeants des Premières Nations au Canada, en tant qu'ancien chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN).

Bien qu'il ait de nombreux autres titres, il semble que celui qui l'anime le plus soit celui de survivant des pensionnats pour Autochtones.

Cette semaine, avec une délégation d'autres survivants, il devait partir pour Rome afin de rencontrer le pape et lui demander, entre autres, des excuses de l'Église catholique pour son rôle dans les préjudices causés aux anciens élèves des pensionnats.

« Il y a une longue expérience des pensionnats dans ma famille. Nous étions dix. Huit garçons et deux filles qui ont fréquenté les pensionnats, certains de mes frères [ont fréquenté] deux écoles comme moi. » — Une citation de Phil Fontaine, ancien chef de l'Assemblée des Premières Nations

Notre mère et notre père étaient tous deux élèves au pensionnat [pour Autochtones] de Fort Alexander. Ma grand-mère du côté de mon père a été élève à l'école industrielle de Saint-Boniface, où beaucoup d'élèves ont péri , ajoute-t-il.

Il s'est exprimé dès 1990

M. Fontaine dit que sa famille et lui, comme des milliers d'autres Autochtones au Canada, ont beaucoup souffert aux mains de l'Église catholique – ce dont il s'est ouvert pour la première fois il y a 31 ans sur les ondes de la Canadian Broadcasting Corporation CBC .

Il a écouté à plusieurs reprises l'entrevue qu'il a accordée à Barbara Frum, de la Canadian Broadcasting Corporation CBC , en 1990. C'est son désir d'exposer ce qu'il a vu, entendu et ressenti lorsqu'il était élève dans un pensionnat pour Autochtones qui l'avait motivé à accorder cette entrevue.

« C'est ce que j'avais vécu autour de moi, ce que j'avais entendu, ce que j'avais vu, et comment l'Église, dans une certaine mesure, nous avait corrompu en tant qu'individus et en tant que communautés. » — Une citation de Phil Fontaine, ancien chef de l'Assemblée des Premières Nations

En prenant la parole, M. Fontaine est devenu la première personne à parler publiquement de ce qui s'est passé dans les pensionnats pour Autochtones. Il dit avoir perçu des réactions négatives à l'époque.

J'ai compris à l'époque que cela avait touché une corde sensible chez notre peuple, même si j'ai été réprimandé pour avoir parlé de cela dans un forum public, surtout à la réunion des chefs , a affirmé M. Fontaine. Il a ensuite ajouté que ses collègues chefs lui avaient demandé de ne pas parler des abus que certains Autochtones ont subis.

Mais il n'a pas cessé de parler. Peu après, ses actions sont devenues plus fortes que ses paroles, alors qu’il a collaboré à l'obtention de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens. Cette convention est à l'origine des excuses présentées en 2008 par le premier ministre canadien Stephen Harper aux anciens élèves des pensionnats.

Cet événement, auquel M. Fontaine a assisté, a marqué le début des travaux de la Commission de vérité et réconciliation.

Cependant, selon M. Fontaine, il manque encore des excuses du pape et de l'Église catholique à tout le travail qu'il a accompli jusqu'à maintenant pour les survivants des pensionnats pour Autochtones.

Prêt à entendre des excuses

M. Fontaine pense que ces excuses sont jugées comme essentielles par de nombreux survivants, comme lui, et il est très optimiste qu'elles se réaliseront.

Il espère également que ceux qui entendront ces excuses les accepteront.

« Parce que si nous n'acceptons pas les excuses, il est évident que nous ne pourrons pas pardonner, et qu'il ne nous restera que la colère et l'amertume, que nous avons été nombreux à porter pendant des années et des années. » — Une citation de Phil Fontaine, ancien chef de l'Assemblée des Premières Nations

Nous devons nous libérer de ces sentiments , a-t-il insisté.

M. Fontaine, lui, est prêt à entendre ces excuses et à les accepter. Il se sent toujours en bonne santé, mais il admet qu'il ressent un sentiment d'urgence et veut les entendre avant de mourir.

Il faut que ce soit la fin, je ne peux pas porter ça avec moi pour toujours. C'est de la folie, comme on dit , a déclaré M. Fontaine.

Il n'y a aucune garantie que le pape va présenter des excuses aux anciens élèves des pensionnats pour Autochtones, mais M. Fontaine dit que sa relation avec l'Église maintenant – et où il en est dans sa vie – lui donne l'espoir que cela se produira.

Je dois admettre que j'ai toujours été bien traité et j'apprécie cela , a affirmé M. Fontaine au sujet des représentants de l'Église catholique, malgré ce qu'il a vécu dans les pensionnats.

« Comme le dit [le pape] François, ne vous inquiétez pas des péchés de la chair, le pire des péchés est l'orgueil et la haine. J'ai porté la haine en moi pendant très, très longtemps. » — Une citation de Phil Fontaine, ancien chef de l'Assemblée des Premières Nations

Il a ajouté que la haine lui a causé de nombreuses difficultés.

Elle s'est manifestée de différentes façons, de façon impitoyable. Je dois admettre que cela a été une lutte énorme pour moi, et où cette lutte me mènera, je n'en ai aucune idée à ce stade. Mais je sais que là où je veux aller maintenant, c'est à Rome pour rencontrer le pape. Pour entendre François dire "Je m'excuse" , a conclu M. Fontaine.

Et cela, dit-il, le rapprochera de la fin de son voyage vers le pardon.