Aide financière pour lutter contre la dépendance au cannabis des Autochtones

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux du Québec, Lionel Carmant, accorde un financement supplémentaire pour prévenir et réduire les méfaits liés à l’usage du cannabis. Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) avait répondu à l’appel de projet, et il recevra un peu plus de 1 172 000 $.

Cette aide financière s’échelonnera sur les deux prochaines années, soit jusqu’en 2023. Elle vise à répondre aux objectifs déterminés par le Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC), qui a été créé dans le cadre de la constitution de la Société québécoise du cannabis (SQDC), a-t-on appris dans un communiqué.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a indiqué par courriel que le RCAAQ est le seul organisme à avoir déposé un projet dans le cadre de l’appel. Le ministère souhaite reprendre l’exercice en 2022-2023, toujours dans le cadre du Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis.

Le projet a été retenu sur la base de sa pertinence, de la démonstration de sa capacité à répondre aux besoins des Autochtones par des organisations autochtones et de ses impacts sur la prévention et la réduction des méfaits liés à l’usage du cannabis et aussi d’autres substances , a ajouté le MSSS dans un courriel.

Projet des Centres d'amitié autochtones

De son côté, le RCAAQ a affirmé dans un courriel que les problématiques de dépendances sont souvent observées [dans les Centres d’amitié autochtones], et les équipes d’intervention sont continuellement [à la] recherche de meilleures solutions pour prévenir et intervenir de manière adéquate et culturellement pertinente auprès des membres et de leur famille .

Le projet permettra l’amélioration des espaces [en] milieu de vie communautaire dans les Centres d’amitié autochtones à travers le Québec, ainsi que l’accès à des lieux de ressourcement sur le territoire et à des pratiques traditionnelles de guérison pour les membres des communautés autochtones urbaines , a annoncé le RCAAQ dans un courriel.

Grâce à l’aide financière, le RCAAQ prévoit aussi développer du matériel et un programme de formation pour les intervenants des Centres d’amitié autochtones. Ces outils spécifiques serviront à mieux encadrer leur travail de prévention des dépendances et sensibiliser les usagers aux effets du cannabis, le tout à partir d’une revue des connaissances scientifiques et communautaires à ce sujet .

Le RCAAQ a rapporté qu’en milieu autochtone, les dépendances sont très souvent des conséquences directes de traumatismes et de défis multiples auxquels les personnes font face, notamment en raison des séquelles et impacts intergénérationnels de l’historique de colonisation, des politiques d’assimilation et du racisme .

Les dépendances constituent une préoccupation importante dans tous les Centres d’amitié autochtones affiliés au RCAAQ , a avancé l’organisme par courriel. L’aide financière de près de 1,2 million de dollars servira à bonifier et à consolider des actions qui sont déjà déployées dans les Centres d’amitié autochtones. Les CAA et le RCAAQ ont malheureusement l’habitude de composer avec des financements morcelés et limités dans le temps , s’est désolé le RCAAQ.

Soutenir les initiatives

Il est crucial de soutenir ces initiatives , a reconnu le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, dans un communiqué.

« Un tel appui est prévu dans le cadre de la loi que nous avons adoptée il y a trois ans, et nous nous faisons un point d'honneur de consacrer toutes les sommes nécessaires pour mieux prévenir les méfaits du cannabis, et tout particulièrement chez les jeunes. » — Une citation de Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, a mentionné pour sa part que les Centres d’amitié autochtones sont le lieu où il est le plus facile de faire de l'intervention et de la prévention auprès [des membres de la communauté] .

Le ministère des Affaires autochtones s’est aussi félicité de l’annonce de la subvention au RCAAQ. On ne peut que s’en réjouir , a déclaré l’attaché de presse du ministre Lafrenière, Mathieu Durocher.