Deux femmes du Manitoba vendent des ensembles d’artisanat autochtone

Shawna Spence a récemment commencé à créer et à vendre des trousses de perlage en ligne. Cette membre de la Première Nation Peguis, qui vit à Winnipeg, explique qu'elle a commencé à les fabriquer pour aider plus de gens à apprendre cet artisanat.

J'ai eu beaucoup de demandes de gens qui voulaient que je perle pour eux, que ce soit des boucles d'oreilles ou des pièces d'apparat, mais je travaille à temps plein et j'ai des enfants, alors je n'ai pas beaucoup de temps pour perler pour les autres , dit-elle.

Mme Spence s'est mise pour la première fois au perlage il y a une quinzaine d'années, en suivant uniquement des instructions verbales, mais cela ne s'est pas bien passé. Cependant, lorsque la pandémie a commencé, elle a réessayé, cette fois en utilisant des tutoriels en ligne.

Il y a eu beaucoup d'essais et d'erreurs , ajoute-t-elle.

« J'ai acheté certaines perles, mais je ne savais pas comment les utiliser, alors j'ai dû revenir en arrière et essayer différentes perles. » — Une citation de Shawna Spence

Ce processus a été onéreux, mentionne-t-elle.

Mme Spence prévoit créer des ensembles plus petits et plus économiques pour les débutants, et elle espère fournir des tutoriels à ses clients.

Il y a tellement de choses à faire aujourd'hui que cela peut devenir accablant , déclare-t-elle.

« Je veux leur donner un tutoriel étape par étape, pour qu'ils n'aient pas à passer autant de temps à chercher certaines vidéos. » — Une citation de Shawna Spence

Trousses de fabrication de mocassins

Il y a environ six ans, une femme métisse de Winnipeg a créé des trousses de fabrication de mocassins et de mukluks afin d'aider d'autres personnes à acquérir ce savoir-faire et à en apprendre davantage sur sa culture.

Brittany Stoppel a découvert ses racines métisses à l'âge adulte.

Du côté de ma mère, son père était Métis, mais il lui a caché sa culture et en avait honte , affirme-t-elle.

« Nous avons donc grandi sans rien savoir du tout, jusqu'à ce que j'atteigne le début de la vingtaine. » — Une citation de Brittany Stoppel

Mme Stoppel a commencé à vendre son propre travail en 2015, et s'est transformée en vendant des trousses en ligne avec un tutoriel, afin qu'elle puisse enseigner à d'autres personnes qui n'auraient peut-être pas accès à des cours en personne.

Des mocassins fabriqués par l'un des clients de Brittany Stoppel. Photo : courtoisie / Brittany Stoppel

Elle vend maintenant environ 50 à 200 trousses par mois, et a dû arrêter les commandes personnalisées, car elle était trop occupée.

Stacey Burridge, l'une des clientes de Mme Stoppel, a adoré l'idée de pouvoir soutenir des artistes autochtones tout en apprenant quelque chose de nouveau.

Cette femme non autochtone de Calgary a également appris à apprécier la difficulté du perlage et le savoir-faire qu'il implique.

« J'ai essayé de faire un flocon de neige, et je pensais que ce serait un modèle très facile parce qu'il n'y a que des lignes droites, mais je n'arrivais pas du tout à faire tenir les perles à plat sur le cuir. » — Une citation de Stacey Burridge

Mme Burridge s'est rendue sur Internet, où elle a trouvé le travail de Mme Stoppel, et a trouvé de l'aide.

L'apprentissage est beaucoup plus complexe et demande beaucoup plus de connaissances que je ne le pensais au départ , dit Mme Burridge.

Les autres personnes présentes sur le site ont commencé à me contacter, à me donner des conseils et à me suggérer des choses qui pourraient m'aider.

Mme Stoppel a dit qu'elle est reconnaissante lorsque des personnes non autochtones prennent le temps d'apprendre et de respecter l'artisanat.

« C'est une culture que l'on veut garder sacrée, partager, et dont nous sommes fiers. » — Une citation de Brittany Stoppel

Mais je pense que c'est magnifique quand quelqu'un d'autre l'apprécie. Tant qu'ils ne vendent pas l'objet, et qu'ils admirent simplement la culture et l'œuvre d'art, je pense que c'est beau.

Un texte de Renée Lilley de la CBC