Nutshimit : Le blanc des perdrix et des périls, le deuxième livre de Raphaël Picard

Raphaël Picard a été chef de la communauté innue de Pessamit pendant dix ans et c’est maintenant le désir de transmettre les valeurs innues qui l’habite. Il dévoile son deuxième livre intitulé Nutshimit : Le blanc des perdrix et des périls qui aborde la relation des Innus avec le temps.

Ce livre fait partie d’une trilogie ; le premier tome raconte le déplacement des Innus vers l’intérieur du territoire, le deuxième parle de la vie dans les terres et le dernier racontera le retour vers les cours d'eau.

Son premier livre est intitulé Nutshimit: Vers l'intérieur des terres et des esprits et c’est l’importance des lieux que l’auteur innu a voulu mettre de l’avant. Il explique qu’à chaque arrêt dans un lieu, il arrive des événements qui permettent aux lecteurs de comprendre les habitudes et les règles coutumières des Innus.

« Nutshimit : Le blanc des perdrix et des périls est disponible en librairie. Photo : Raphaël Picard

Nutshimit : Le blanc des perdrix et des périls parle davantage de la relation des Innus avec le temps à travers les lunes et les saisons. Il explique aussi que le titre de son livre est en l’honneur des perdrix blanches qui sont un symbole de subsistance puisqu’elles se livrent pour la survie des Innus.

Dans mes livres, je veux qu’à travers les histoires le lecteur comprenne l'organisation sociale, les croyances, la gestion du territoire, la survie et les valeurs , explique Raphaël Picard.

« C’est important de savoir d’où on vient. » — Une citation de Raphaël Picard

Le mode de vie nomade des Innus de l’époque est peu connu. C’est important qu’il soit connu pour que l’essence des valeurs innues soit transmise autant aux futures générations d’Innus qu’aux Québécois , ajoute l’auteur.

À l’époque, Nutshimit te donnait toutes les opportunités pour t’habiller, te loger, te nourrir. Le but était de survivre humainement et physiquement. Aujourd’hui, l’argent nous détruit beaucoup plus qu’elle nous fait survivre , ajoute Raphaël Picard.

Dans la transmission de cette philosophie et ces valeurs, l’auteur veut également remettre en question la façon moderne et occidentale de voir le bien et le mal.

L’interprétation du mal est différente de la part des Innus et des Occidentaux. Les Innus ont une conception du bien qui est cumulative et pérenne, eux ils ont une perception qui est de seulement faire le bon côté des choses , explique Raphaël Picard.

« Nos croyances, notre spiritualité, on pouvait la vivre tous les jours dans la nature, dans notre environnement. » — Une citation de Raphaël Picard

Ce n’est pas en étudiant l’histoire des grandes civilisations que nous allons retrouver notre identité. Pourquoi dans nos écoles on ne serait pas capable d'apprendre à nos jeunes la philosophie innue? .

Pour Raphaël Picard, il est important que sa communauté retrouve cette philosophie pour que l’autonomie gouvernementale des nations se fasse selon les valeurs innues. Il espère donc que son roman aura du rayonnement auprès des communautés autochtones pour inspirer un changement positif.