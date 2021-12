Le ministre Lafrenière fait le point sur le racisme envers les Autochtones

La lutte contre le racisme est un travail non terminé, il s’agit d’un projet de société , a tenu à spécifier le ministre Lafrenière. Le racisme est de l'ignorance, un manque de connaissance , selon lui, et Québec a mis en place de nombreuses recommandations du rapport pour s’y attaquer.

M. Lafrenière a tenu à rappeler que les Autochtones sont surreprésentés dans le système de justice . Pour résoudre cette problématique, le gouvernement du Québec a mis en place un système de justice communautaire pour les Autochtones en milieu urbain , de manière à inverser cette tendance.

La formation des policiers comporte certaines lacunes, et un montant de 25 millions $ a été alloué pour mieux accompagner et outiller les policiers dans leur travail, et pour favoriser une réforme policière , non seulement dans ses relations avec les Autochtones, mais avec toutes les communautés qui sont victimes de racisme et de discrimination.

Un montant de 1 million $ a aussi été attribué à l’École nationale de police du Québec pour bâtir une campagne de formation pour les nouveaux policiers.

M. Lafrenière a indiqué que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a récemment embauché un conseiller au développement communautaire pour offrir une réponse adaptée aux situations problématiques visant des Autochtones. Les patrouilles mixtes, où un intervenant communautaire accompagne les policiers, obtiennent aussi de bons résultats, a mentionné le ministre Lafrenière.

Ces patrouilles sont constituées avec la collaboration d’intervenants sociaux du Centre d’amitié autochtone de Montréal. Au square Cabot, les équipes mixtes offrent du soutien aux Autochtones, mais prennent aussi en considération la langue et la culture des personnes auprès desquelles elles interviennent.

Les résultats ont été immédiats au centre-ville de Montréal , a-t-il dit.

La santé et l'éducation, d'autres enjeux

Les services de santé sont une autre source de racisme et de discrimination à l'égard des Autochtones, a ajouté le ministre. Il a déclaré que des pas ont été faits dans cette direction depuis un an.

M. Lafrenière a indiqué que des cliniques de première ligne en santé ont été mises en place, notamment à Val-d’Or. Il était aussi ravi d’annoncer l’embauche de personnel, des personnes en position d'autorité à des postes décisionnels , dans le réseau de la santé pour faciliter la lutte contre le racisme et la discrimination vécus par les Autochtones.

Ce volet autochtone [de la lutte contre le racisme] a véritablement un impact, affirme le ministre Lafrenière, et on n'en parle comme jamais.

Le troisième axe sur lequel M. Lafrenière a insisté, c’est le contenu scolaire, qui peut véhiculer des préjugés et des éléments racistes ou discriminatoires. Il y aura une intégration [de ces préoccupations] dans les écoles allochtones , a-t-il dit.

Il a abordé sa tournée de 32 communautés autochtones l’été dernier. Les rencontres qu’il y a faites ont été un terreau fertile pour les changements .

Pour lui, la lutte contre le racisme et la discrimination doit être l’affaire de tous, et tous les ministères ont un effort à faire . Le ministère des Affaires autochtones est une petite équipe, un petit ministère, mais la responsabilité doit être partagée , a-t-il convenu.

M. Lafrenière a fait son annonce en compagnie du ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Benoit Charette, et de son adjoint parlementaire, Christopher Skeete.