Tente du square Cabot : une responsabilité imposée aux Autochtones

La Ville de Montréal octroie un soutien financier minimal à ceux qui œuvrent à l'obtention de fonds pour préserver les services de la tente Raphaël André, et ce, depuis le début de la mise en place des services en février dernier.

Une responsabilité qui pèse lourd

La Ville requiert que le regroupement d'Autochtones solidaires et réunis depuis la mort tragique de Raphaël Napa André trouve lui-même le financement pour tous les services offerts aux usagers de la tente.

Il en coûte 100 000 $ par mois pour les opérations quotidiennes de la tente qui compte 22 employés, rappelle Nakuset, gestionnaire de la tente, qui est aussi directrice du Foyer des femmes autochtones de Montréal et présidente de Resilience Montreal.

« Nous travaillons très fort pour trouver du financement. Je suis très sollicitée. Je suis fatiguée. » — Une citation de Nakuset, gestionnaire de la tente

À ce jour, la Ville de Montréal a financé l'installation de la tente, le chauffage ou l'air climatisé, selon la saison de l'année, confirme Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance et de l'accessibilité universelle au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Nakuset, directrice du foyer pour femmes autochtones de Montréal, et David Chapman, directeur de Resilence Montreal, qui animaient la cérémonie après la mort d'Elisapie Pootoogook, une femme inuk itinérante à Montréal. Photo : facebook de Maria-Louise Nanipou / Maria-Louise Nanipou

À ce jour, Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones du Québec, n’a octroyé qu’un montant de 120 000 $ lors de la création de la tente du square Cabot. Ce qui correspond à environ sept semaines d'utilisation de la tente en neuf mois et demi de services offerts.

Des Autochtones, mais davantage d'allochtones

Statistiques à l'appui, Nakuset affirme que la tente Raphaël, qu’elle appelle Night Shelter, créée et financée par les Autochtones depuis plus de neuf mois, profite davantage aux allochtones. Une affirmation confirmée par Alexandra Ambroise, la responsable des opérations de la tente, qui travaille sur le terrain avec l'équipe des 22 employés sous sa charge.

C'est aussi ce qu'a constaté Jean-Charles Piétacho, le chef de la communauté innue d'Ekuanitshit, sur la Côte-Nord, responsable et porte-parole des dossiers urbains de la Cellule innue, un regroupement de chefs innus. J'y suis allé et j'ai rencontré, entre autres, des Sud-Américains, dont une femme médecin qui vivait avec un savoir non valorisé.

La tente dessert les gens toutes origines confondues. Un fait majeur que la mairesse de Montréal refuse de voir, tout comme le gouvernement du Québec , confirme le chef Jean-Charles Piétacho, qui souligne que ce manque de reconnaissance nourrit des préjugés défavorables aux Autochtones.

La forte présence d'allochtones ne correspond pas à la perception de la Ville de Montréal quant au problème de l’itinérance au square Cabot. Madame Blanco met l’accent sur les besoins grandissants des Autochtones au square Cabot depuis la mort de Raphaël Napa André. Des problèmes également exacerbés par la COVID-19, souligne-t-elle.

La demande d'entrevue formulée à la mairesse de Montréal a été transférée à Mme Blanco, qui affirme que la Ville, qui travaille avec le gouvernement du Québec, connaît les enjeux de l'itinérance. Et la demande d'entrevue formulée à Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones, ne s'est pas concrétisée.

Le chef Jean-Charles Piétacho des Innus d'Ekuanitshit Photo : Radio-Canada

L'itinérance, un enjeu de société

« L’itinérance à la ville de Montréal constitue bel et bien un enjeu de société. Les autorités publiques de la ville de Montréal et du gouvernement du Québec peuvent décider de s’en extraire, c’est un choix. Cet enjeu via la tente Raphaël demeurera toutefois une réalité à laquelle il faudra absolument adresser des réponses et des solutions permanentes. » — Une citation de Chef Jean-Charles Piétacho, responsable des dossiers urbains à la Cellule innue

La mort de Raphaël Napa André et celle d’Élisapie Pootoogook n’ont pas laissé indifférents les Autochtones.

Dans un esprit de solidarité, les 22 employés offrent aux usagers de la tente un espace chaleureux, sécurisant et culturel, dont les sans-abris de toutes origines ont bénéficié depuis son ouverture.

Quant à celles et ceux qui travaillent au maintien des services, il s'agit d'un regroupement d'Autochtones composé des chefs de la nation innue, nommé la Cellule innue, des autorités mohawks, de Nakuset, de David Chapman, le directeur de Resilience Montreal, de l'Institut Tshakapesh, d’un représentant de la Société Makivik, etc.

Les chefs de la Cellule innue et l'Institut Tshakapesh de Uashat mak Mani-utenam contribuent d'ailleurs au financement de la tente à hauteur de 28 000 $ par mois.

« Nous, les Autochtones, sommes dans le refus de s'en laver les mains. C'est inadmissible pour nous. » — Une citation de Jean-Charles Piétacho, chef de la communauté innue de Ekuanitshit, sur la Côte-Nord, responsable et porte-parole des dossiers urbains de la Cellule innue

Des employés de la tente du square Cabot désormais nommée la tente Raphael qui préparent l'accueil des itinérants Photo : facebook de Maria-Louise Nanipou / Alexandra Ambroise

L'itinérance vue par les Autochtones

Il y a eu deux morts. Nous devons poursuivre les efforts et nous devons être appuyés, exprime le chef Jean-Charles Pietacho. Nakuset devrait être supportée pour le travail supplémentaire qui est exigé et les employés de la tente prennent des risques au quotidien dans ce Night Shelter face aux exigences légitimes des itinérants.

Le chef Pietacho précise également qu'il y a un déclic qui pousse les sans-abris à demander de l’aide, du secours :

« Quelque chose dans leur vie fait qu'ils sont rendus là. Je ne suis pas un spécialiste, mais ma fille que j'aime plus que tout vit dans la rue à Ottawa. Un itinérant sort de la rue par étapes et au moment où il est prêt, et avec du soutien. C'est ça aussi un Night Shelter. Être accueilli en respect de la personne, là où elle est rendue. » — Une citation de Jean-Charles Piétacho, le chef de la communauté innue de Ekuanitshit, sur la Côte-Nord, responsable et porte-parole des dossiers urbains de la Cellule innue

Les parents, les sœurs et le frère de Raphaël André entourés du chef Jean-Charles Piétacho, Alexandra Ambroise, les conseillères Anita McKenzie et Nathalie Gabriel, Nakuset et l'aîné Charles Otsi'tsaken:ra‎ Patton. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Paul

De sursis en sursis

Le 13 juillet dernier, Valérie Plante annonçait en conférence de presse que le 1er décembre 2021 correspondrait à la fin de l’existence de la tente Raphaël au square Cabot, lui accordant ainsi un sursis de quatre mois durant lequel la Ville assumerait les coûts relatifs à la location de la tente et à son chauffage. La Ville a par la suite prolongé ce sursis jusqu’au 31 mars.

Et la mairesse a ajouté : La réconciliation va prendre du temps et de l'énergie, et sur le chemin, ça prend des projets petits , en parlant de la tente du square Cabot. Une tente qui coûte 100 000 $ par mois et qui accueille entre 100 et 400 personnes tous les jours.

« L'itinérance est un problème réel lié à un besoin fondamental d’abri et d'habitation auquel il faut fournir une solution permanente. Et cela va de soi de reconduire la tente, c’est un devoir de citoyens et il y a un devoir ici. » — Une citation de Chef Réal McKenzie de Matimekush-Lac-John et membre de la Cellule innue