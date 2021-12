La rencontre entre le Vatican et les Premières Nations est repoussée

L'annonce a été faite à Ottawa lors de l'Assemblée des chefs des Premières Nations.

Le voyage était prévu dans l'espoir de voir le pape se rendre au Canada par la suite. La présentation d'excuses pour le rôle que l'Église catholique a joué dans le fonctionnement des pensionnats pour Autochtones était au centre de cette visite.

La cheffe Archibald a également évoqué l'apparition du variant Omicron pour expliquer le report de la visite qui comprenait entre autres des audiences avec le pape François.

La santé et le bien-être de nos délégués, de leurs familles et communautés sont primordiaux pour nous et nous ne mettrons personne en danger, a précisé Mme Archibald.

La délégation des Autochtones canadiens -qui comprend des Métis, des membres des Premières Nations et des Inuit- devait partir le 14 décembre.

La visite devait durer jusqu'au 20 décembre.

L'APN avait annoncé le mois dernier que 13 délégués se rendraient au Vatican. Les personnes choisies représentent les Premières Nations de tout le pays et comprennent des survivants des pensionnats et deux jeunes délégués.

Wilton Littlechild, de l'Alberta, qui a été commissaire à la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, doit être le porte-parole du groupe.

Par ailleurs la Conférence des évêques du Canada a confirmé fin octobre que le pape François allait visiter le Canada.

Le rapport final de la Commission vérité et réconciliation déposé en 2015 comptait parmi ses 94 appels à l'action les excuses du pape.

La pression en ce sens s'est accentuée au moment de la découverte de sépultures anonymes d'enfants sur des sites d'anciens pensionnats pour Autochtones en Colombie-Britannique et en Saskatchewan.

Les Métis et les Inuit n'ont pas encore réagi à l'annonce faite par l'APN.

Avec les informations de la Presse canadienne.