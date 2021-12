Le Nunavik durement touché par la COVID-19, Kahnawake aussi

Le bilan de la COVID-19 au Québec continue d’être inquiétant dans de nombreuses communautés autochtones. Le nombre de cas actifs y augmente de manière sensible, notamment au Nunavik et dans la communauté mohawk de Kahnawake.

Le Nunavik est durement touché, avec 62 cas actifs de COVID-19, soit un taux de 430,2 cas pour 100 000 habitants, selon les plus récents chiffres publiés par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Au total, l’ INSPQInstitut national de santé publique du Québec ne rapporte qu’un seul décès au Nunavik depuis le début de la pandémie. Cependant, les 1027 cas de COVID-19 recensés au Nunavik constituent, au prorata de la population, le troisième taux le plus important au Québec – tout juste derrière les régions de Laval et de Montréal.

À Kahnawake, la situation est aussi préoccupante. Espaces autochtones rapportait la semaine dernière que l’alerte rouge était maintenue dans cette communauté mohawk, après la hausse subite du nombre de cas de COVID-19.

L’ INSPQInstitut national de santé publique du Québec enregistrait 1189 nouveaux cas dans la province, dans son plus récent bilan publié lundi, en plus d’ajouter deux décès supplémentaires.

Depuis le début de la pandémie, 455 825 personnes ont contracté la COVID-19 au Québec. De ce nombre, 11 589 en sont décédées.

Les communautés autochtones touchées

En date du 3 décembre 2021, Services aux Autochtones Canada recensait 823 cas actifs de la COVID-19 dans les communautés autochtones au Canada. Les provinces les plus touchées sont l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba – qui ont enregistré le plus grand nombre de cas positifs, et 543 décès depuis le début de la pandémie.

Il y a eu un total de 1161 cas de COVID-19 dans les communautés autochtones du Québec. Ce chiffre englobe uniquement les cas recensés dans les réserves. Il n’inclut pas les communautés inuit et les cas chez les Autochtones qui résident hors réserve.