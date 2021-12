L’œuvre Debouttes! de Caroline Monnet dans la collection permanente de l’UNESCO

Plus de 50 ans de militance au féminin, c’est ce que souligne cette œuvre de Caroline Monnet en donnant la voix aux femmes autochtones oubliées de la crise d’Octobre. Le but est de regarder ce qui s’est passé pour réussir à trouver un dialogue pour le futur.

C'est un honneur d'intégrer la prestigieuse collection de l' UNESCOOrganisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture en tant qu'artiste, mais c'est d'autant plus important qu'à travers cette œuvre, les luttes des femmes autochtones soient reconnues au-delà de nos frontières , affirme Caroline Monnet par voie de communiqué.

Debouttes! présente six femmes autochtones qui se tiennent debout en regardant droit devant. On reconnaît Émilie Monnet, Caroline Monnet, Swaneige Bertrand, Eruoma Awashish, Meky Ottawa et Catherine Boivin.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'œuvre « Debouttes » de l'artiste d'origine anichinabée et française, Caroline Monnet. Photo : Caroline Monnet

Leurs photos grandeur nature et en couleurs sont exposées devant des images d’archives en noir et blanc de femmes qui ont marqué leur communauté à l’époque. Les costumes sont des créations de l’artiste Swaneige Bertrand et les photos ont été prises par Lou Scamble.

L'intégration de cette œuvre à la collection de l' UNESCOOrganisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture permet à une artiste d'ici, Caroline Monnet, mais également à l'art autochtone de rayonner de façon incomparable sur la scène internationale , souligne la vice-première ministre Geneviève Guilbault.

Le gouvernement du Québec a fait le don de cette œuvre à l’ UNESCOOrganisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture en raison des valeurs universelles présentes dans Debouttes! ainsi que pour souligner l’apport des peuples autochtones à la diversité des expressions culturelles .