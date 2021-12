Barbara Kaneratonni Diabo remporte un prix d’interprétation en danse

Barbara Kaneratonni Diabo se dit vraiment fière parce qu’elle a travaillé fort , a-t-elle raconté à l’émission Kuei! Kwe! samedi. Ses ancêtres n’avaient pas le droit de danser, [alors] je me sens moins invisible , poursuit-elle.

Chorégraphe et interprète, Barbara Kaneratonni Diabo fait de la fusion des genres de danse sa principale ligne directrice. Son plus récent spectacle, Sky dancers, rend hommage à l’histoire de Kahnawake, mais aussi à sa famille. Il reprend le fil de la construction du pont de Québec et son effondrement, en 1907, qui avait tué 76 travailleurs, dont 33 membres de la communauté de Kahnawake – dont son arrière-grand-père.

Ça a touché toute la communauté , ajoute-t-elle. Elle voulait montrer la résilience, et comment les femmes ont rebâti la communauté .

Barbara Kaneratonni Diabo salue le fait que de plus en plus de diffuseurs essaient de comprendre et de faire de la place aux danses autochtones, et aux danseurs et danseuses . Il reste du chemin à faire , croit-elle, mais les Autochtones occupent de plus en plus leur place.

Nous sommes les hôtes du territoire, pourquoi on n’est pas partout? Elle espère que tout le monde partage l’espace, puisque les Autochtones partagent [déjà] leur territoire .

Honorer les ancêtres

Dans le cadre de son travail de danse, Barbara Kaneratonni Diabo essaie de réconcilier les aspects cérémoniels des danses avec les aspects scéniques. Je fais attention à ce que je mets sur la scène, la cérémonie et le spectacle. J’essaie d’honorer les ancêtres , mentionne-t-elle.

Elle collabore avec l’organisme Danse sur les routes du Québec, où elle agit en tant que chargée des danses autochtones et issues de la diversité. À ce titre, elle essaie d’éduquer et d’ouvrir les horizons sur les danses autochtones, et de sortir d’un schème eurocentriste. Elle veut exalter les programmes et amener un respect mutuel par la danse .

C’est par les pow-wow vers l’âge de 19 ans que Barbara Kaneratonni Diabo a senti sa vocation, bien qu’elle dansait le ballet classique depuis l’âge de 4 ans. Grâce au son du tambour, elle s’est sentie transportée. Le tambour représente le battement du cœur de la terre.

Toutes les cultures dans le monde ont eu un tambour, ça fait se connecter avec la terre. Le tambour a un pouvoir magique , ajoute-t-elle.

Le prix d’interprétation du Grand prix de la danse de Montréal est assorti d’une bourse de 10 000 $.