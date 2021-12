Les candidates à la présidence de Femmes autochtones du Québec se révèlent

Tania Rock-Picard, Innue de Pessamit

Cadette des candidates, Tania Rock-Picard, qui n’a que 36 ans, parle de son expérience d’une voix posée mais assurée. Je veux faire changer les conditions de vie des filles et des femmes autochtones, aller de l’avant , explique la Montréalaise d’adoption qui vient de passer un an à sillonner les communautés en travaillant comme journaliste à Radio-Canada. Elle a dû démissionner quand elle a présenté sa candidature à la présidence de FAQFemmes autochtones du Québec , pour éviter tout conflit d’intérêts.

Informer, pour moi, c’était pas assez. Je voulais donner mon opinion, faire avancer des dossiers auprès du gouvernement, poursuit-elle. On peut constater que la situation précaire des Autochtones n’a pas changé.

Tania Rock-Picard, 36 ans, a été journaliste à la SOCAM (Société de communication Atikamekw-Montagnais), ainsi qu'à Radio-Canada dans la dernière année. Photo : Chantal Carbonneau

Sans entrer dans les détails, elle mentionne son expérience personnelle, des appels à la DPJDirection de la protection de la jeunesse , glisse-t-elle. Ce sentiment d’impuissance [qu'elle a] vécu, en tant que femme, la volonté de défendre [ses] droits , lui donnent aujourd’hui la force intérieure de s’engager tous azimuts. Elle suit des cours de droit à l’université et s’est aussi lancée dans une maîtrise en relations publiques.

« Mon atout, c’est ma jeunesse, la fraîcheur que je veux apporter et ma neutralité. » — Une citation de Tania Rock-Picard, candidate aux élections de FAQ

Habile en entrevue, Tania Rock-Picard l’est tout autant sur les réseaux sociaux où elle diffuse des miniclips qui expliquent son parcours et ses aspirations pour la cause des femmes. FAQFemmes autochtones du Québec devrait davantage investir le terrain numérique, estime la candidate, qui veut en redorer l’image et accroître la visibilité. FAQFemmes autochtones du Québec a vécu différents événements qui ont eu un impact sur sa structure , analyse-t-elle.

Si Tania Rock-Picard est élue à la tête de l’organisme, elle dit vouloir aller en concertation avec les gouvernements, élaborer des plans d’intervention, des actions pour contrer la pauvreté . La candidate innue veut aussi travailler avec des juristes et des avocats pour élaborer des plans d’autogouvernance, un choix politique qui lui tient à cœur : Il y a un momentum pour ne pas juste modifier la Loi sur les Indiens, mais l’abolir et aller vers l’autodétermination , fait-elle valoir. Les combats de longue date avec les moyens d’aujourd’hui, en somme.

Ses femmes inspirantes Alanis Obomsawin, une grande protectrice des droits et des libertés des Premières Nations et une grande porte-parole. J’ai vu, grâce à elle, l’importance d’utiliser les images pour défendre des intérêts. Et Manon Barbeau qui a créé des collaborations Autochtones-Allochtones, mais aussi des projets très innovants.

Mary Jane Hannaburg, Kanien'kehá:ka de Kanesatake

Bras droit de la présidente sortante Viviane Michel, Mary Jane Hannaburg a été de (presque) toutes les luttes avec FAQFemmes autochtones du Québec . Sur le terrain, banderoles au poing, comme en coulisses, dans l’administration. Elle a gravi les échelons de l’organisme jusqu’à en devenir vice-présidente pendant trois mandats, poste qu’elle a récemment dû abandonner pour se présenter à la présidence.

Mary Hannaburg lors d'une commémoration en mémoire des enfants retrouvés aux abords des anciens pensionnats pour Autochtones. Photo : Mary Hannaburg

Mary Hannaburg se souvient encore de l’espoir qu’avait fait naître FAQFemmes autochtones du Québec chez sa mère, tout au début de l'organisme dans les années 1970. Elle s’était mariée à un non-Autochtone, ce qui lui avait fait perdre son statut , raconte-t-elle, émue. Privation d’identité, sentiment révoltant d’être discriminée pour n’être qu’une femme, dernier maillon des Premières Nations, puis l’optimisme qu’a suscité l’émergence de ce mouvement représentatif créé par et pour les femmes autochtones.

Elle était tout excitée quand elle s’est impliquée, confie-t-elle, j’ai compris l’impact de l’association en observant ma mère. Ces réunions de femmes aussi actives qu'engagées l’inspirent. Leur combat est aussi le sien, par héritage pour ainsi dire. Mary Hannaburg se battra pour que les femmes discriminées par la loi puissent un jour transmettre leur citoyenneté autochtone à leurs enfants.

À Kanesatake, elle est nommée présidente du local , selon le terme employé à l’époque. J’ai vu des femmes s’organiser, leurs méthodes pour faire le travail ensemble, les femmes allochtones qui soutenaient notre cause. Son implication lui vaut d’être choisie comme représentante de la nation mohawk.

« Sans cette organisation, je n’en serais pas où j’en suis aujourd’hui dans mon développement personnel. » — Une citation de Mary Hannaburg, candidate à la présidence de FAQ

Intarissable sur les luttes menées par FAQFemmes autochtones du Québec , aux côtés de l’ancienne présidente (désormais sénatrice) Michèle Audette, Mary Hannaburg n’a pas hésité à bombarder l’ancienne ministre Carolyn Bennett de courriers et courriels quotidiens pour faire adopter le projet de loi S-3 qui visait à éliminer les iniquités fondées sur le sexe dans la Loi sur les Indiens. Viviane Michel m’appelait ma guerrière , partage-t-elle fièrement.

Candidate à sa succession, la militante chevronnée défend l’importance de la concertation – nos priorités dépendent du mandat que nous nous donnons – mais prône aussi l’action. Il y a urgence à faire avancer les dossiers sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, fait-elle valoir, à tacler le racisme systémique et à continuer de défendre la sécurité alimentaire. Dans un contexte où les élus [dressent] des murs avec leurs agendas politiques , il devient de plus en plus évident que le mouvement doit avancer avec d’autres organisations alliées, conclut-elle. Nous ne sommes qu’au commencement, il y a beaucoup de chemin à faire et c’est urgent .

Ses femmes inspirantes Viviane Michel et Michèle Audette, notamment pendant la Marche Amun (du nom du fils de Mme Audette) : On interpellait le gouvernement canadien pour qu'il arrête toutes formes de discrimination découlant de la Loi sur les Indiens. Mais aussi Mary Two-Axe : Elle tenait des réunions dans sa cuisine, elle avait le désir d’égalité, elle était convaincue de pouvoir apporter le changement. Et Madeleine Parent! Je me souviens d’une dame âgée qui ne lâchait pas, elle avait une vision et une passion, c’est très important.

Après avoir été nommée conseillère du Secrétaire général des Nations unies (ONU) pour le Fonds de contributions volontaires pour les peuples autochtones, Marjolaine Étienne en est devenue présidente mercredi. Photo : Isabelle Potvin / Poz photographie

Marjolaine Étienne, Innue de Mashteuiatsh

La nouvelle tombe fort à propos. Le jour de l’entrevue, Marjolaine Étienne nous annonce qu’elle vient d’être nommée présidente du conseil d’administration du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les peuples autochtones. Ce dispositif finance les déplacements des communautés autochtones du monde entier qui se rendent à l’ONU pour exprimer les enjeux (droits de la personne, changements climatiques…) auxquels elles font face.

En décembre, elle aurait dû voyager à Genève, mais la pandémie a fait muter les réunions onusiennes en ligne. Auréolée de cette nouvelle nomination, Marjolaine Étienne voit à FAQFemmes autochtones du Québec l’occasion de s’investir de nouveau, à une autre échelle, de faire évoluer la cause , dit-elle. Son engagement en politique était plutôt hésitant à ses débuts, en 2003 : Comme femme, on ne se voit pas là, on n’a pas la confiance de se voir assises à des sièges de haut niveau .

Avec les encouragements de son père, cette ancienne intervenante communautaire a multiplié les mandats au sein du Conseil de bande de Mashteuiatsh. Elle a été candidate du Parti libéral du Canada dans Lac-Saint-Jean, aux dernières élections. Elle a également été conseillère de la ministre des Affaires autochtones du Québec de 2012 à 2013.

Si elle est élue à la tête de FAQFemmes autochtones du Québec , Marjolaine Étienne promet d’agir pour l’égalité des droits. L'aspirante présidente compte promouvoir la présence des femmes dans tous les domaines et propulser le travail de FAQFemmes autochtones du Québec dans un environnement qui évolue de façon exponentielle . Selon elle, cette organisation a le devoir de rassembler les intérêts de toutes les femmes .

« Il est temps de rassembler sous un même leadership, de faire grandir le cercle d’alliés [...]. » — Une citation de Marjolaine Étienne, candidate

Pour cela, elle mise surtout sur la relève, car on a besoin de chercher les jeunes générations , reconnaît la candidate innue. Elle appréhende aussi une aggravation de la précarité des femmes provoquée par la pandémie de COVID-19. Il y aura des impacts majeurs à l’avenir, pressent-elle, il faudra trouver des partenariats avec des alliés.

Ses femmes inspirantes Ma mère, survivante des pensionnats. Elle a fréquenté celui de Fort George, elle finissait le voyage dans la cale d’un bateau, c’est une force de résilience. Mais l’ensemble des femmes, en général, celles qui ont été perturbées par la mise en place des pensionnats, mais devenues fortes et résilientes.

Caroline Einish, Naskapie de Kawawachikamach

Caroline Einish se présente avant tout comme une mère, une grand-mère et une arrière-grand-mère . Difficile de résumer en quelques lignes son long parcours communautaire fait d’allers-retours entre son village du nord du territoire et le Sud , où elle s’est investie pour la cause des femmes dès sa prime jeunesse. Dans ma vingtaine, je travaillais comme réceptionniste pour l'Association des femmes autochtones du Canada à Ottawa , raconte la candidate trilingue, rare locutrice du naskapi.

Les discriminations, les doubles standards , elle les a vu passer. J’ai fait face, j’ai dit non, vous ne me traiterez pas comme ça, poursuit-elle. On était le monde oublié. À la télévision, on nous présentait comme si on sortait du passé.

Caroline Einish travaille pour la communauté naskapie depuis plusieurs années en tant que coordonnatrice de la mobilisation communautaire. Photo : Caroline Einish

Si le scandale des pensionnats pour Autochtones a (r)éveillé les consciences cette année, Mme Einish croit qu’il y a encore beaucoup de chemin à parcourir en matière d’éducation auprès des Canadiens. Une mission sur mesure pour FAQFemmes autochtones du Québec . C’est la meilleure façon d’arrêter le racisme et le circuit des traumatismes entre les générations. Par exemple, elle dénonce l’attitude de certains allochtones qui viennent comme des sauveurs dans nos communautés, en nous regardant de haut .

Si elle est élue, Caroline Einish invitera volontiers les décideurs politiques à venir vivre et constater de visu la réalité des communautés autochtones. Si un leader ne nous comprend pas, il ne peut pas prendre les bonnes décisions. Tout simplement. Pour les sensibiliser aux injustices criantes, précise-t-elle, comme la crainte de la DPJDirection de la protection de la jeunesse . Mais il y a aussi l’accès plus difficile à l’éducation, qu'elle voudrait résorber, et les écarts de pouvoir d’achat entre les communautés éloignées et les centres urbains.

« Il faut donner plus de soutien aux femmes dans les communautés. » — Une citation de Caroline Einish, candidate

Elle voudrait aussi promouvoir l’entraide au sein des communautés, attitude qu’elle considère comme perdue entre les plus jeunes et les aînés. Il y a beaucoup de choses à rétablir, je pense à la transmission culturelle qui a été brisée. Il faut ériger des programmes pour remettre en place les savoirs traditionnels. Et n'oublions pas de considérer le bien-être des hommes, indispensable à celui des femmes, insiste-t-elle. Son dernier projet? Un refuge à Kawawachikamach pour les hommes, sur le même modèle que celui destiné aux femmes, déjà existant.