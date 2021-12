Ottawa devra mettre plus d’argent pour l’eau potable des Autochtones, conclut le DPB

Le rapport d'Yves Giroux admet d'une part que le gouvernement a mis de côté suffisamment d'argent pour construire des systèmes d'aqueduc et d'égout au cours des cinq prochaines années.

Par contre, le gouvernement échoue dans son soutien financier pour l'exploitation de ces systèmes, ce qui, selon le DPBdirecteur parlementaire du budget , nécessiterait un financement fédéral supplémentaire de 138 millions $ par année.

Le directeur parlementaire du budget (DPB) estime qu'un faible taux d'investissement ou un retard important dans la réalisation des investissements pourrait se traduire par une détérioration plus rapide des systèmes, et donc d'une augmentation de la facture et des risques d'interruption de service.

Lors de la campagne électorale en 2015, les libéraux avaient promis de mettre fin à tous les avis d'ébullition de l'eau dans les communautés autochtones au cours des cinq années suivant leur élection, un échéancier qui aurait donc dû être respecté cette année.

Mais le gouvernement a admis l'an dernier que cet objectif ne serait pas atteint, invoquant la pandémie et l'éloignement de ces communautés, entre autres facteurs.

Les derniers chiffres fédéraux montrent que 119 avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable ont été levés depuis novembre 2015, et que 43 demeurent en vigueur dans 31 communautés dotées de systèmes soutenus par le gouvernement fédéral.

Nous devons être honnêtes avec nos échéanciers envers les Canadiens qui cherchent des réponses , a déclaré le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller. Mais derrière tout cela se cache la détermination de ce gouvernement à continuer d'investir dans l'eau et les biens essentiels des collectivités.

Il a également déclaré que les solutions locales pour former les Autochtones à gérer chez eux des usines de traitement des eaux et le fait de travailler avec les Premières Nations sur des plans sont aussi importantes que le financement.

Le rapport du DPB note également que la part des systèmes d'approvisionnement en eau jugés à risque élevé ou moyen est restée pratiquement inchangée depuis 2015, malgré le fait que les dépenses fédérales annuelles ont plus que doublé au cours de cette période.

Le gouvernement explique qu'il faut du temps pour améliorer les systèmes, des années, dans certains cas, pour planifier, concevoir et construire.