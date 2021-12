Quatre candidates en lice pour prendre la tête de Femmes autochtones du Québec

Ce ne sont pas toutes les membres de FAQ qui ont été conviées au vote, mais une soixantaine de déléguées – environ six par nation. Elles devront déterminer qui parmi Caroline Einish, Marjolaine Étienne, Tania Rock-Picard et Mary Hannaburg succédera à Viviane Michel pour un mandat de trois ans.

Ces quatre candidates autochtones ont été présélectionnées par la directrice générale de l’association, Claudette Dumont-Smith, ainsi que la directrice adjointe Laura Rock, d’après certains critères publiés dans un appel à candidatures auprès de tous les membres de l’association.

Seules les personnes présentes sur place qui ont le statut de déléguées auront la possibilité de voter, précise la relationniste Doreen Petiquay Barthold, mais d’autres membres des quatre coins du Québec ont confirmé leur présence et pourront assister à l’AGA à titre d’observatrices .

À date, 90 personnes ont confirmé leur présence, indique Mme Petiquay Barthold, des participantes qui viennent d’aussi loin que Schefferville, Uashat, Nemaska, ou encore Chisasibi .

Retrouvailles

Le vote à bulletin secret, dimanche, en fin de matinée, sera suivi d’une cérémonie de passation de pouvoirs entre la présidente sortante et sa successeure. Primeur de l’année, un éventail cérémoniel sera transmis d'une élue à l'autre, puis remis aux futures présidentes de Femmes autochtones du Québec (FAQ).

Cette année, c’est une AGA très mouvementée qui marque le retour en présentiel, nous avons hâte de voir tout le monde , se réjouit Mme Petiquay Barthold en soulignant que toutes les participantes devront présenter leur passeport vaccinal afin de participer aux événements.

Elle note aussi la diversité des profils retenus pour l’élection de la nouvelle présidente, entre collaboratrices chevronnées de FAQ et jeunes candidates motivées.

Viviane Michel a été présidente de l'organisme Femmes autochtones du Québec pendant neuf ans. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Des candidatures diversifiées

Dans la première catégorie, Mary Jane Hannaburg (Kanien'kehá:ka) a été vice-présidente de l’association pendant trois mandats et a dû récemment se retirer de ses fonctions pour se présenter à l’élection. Sa candidature met en avant son expérience de 35 ans avec FAQ, mais aussi son réseau et son implication dans différents projets pour l’égalité des sexes.

Aux antipodes, Tania Rock-Picard (Innue de Pessamit) dit vouloir apporter un vent de fraîcheur à l’association. Journaliste à la SOCAM puis à Radio-Canada, d'où elle a démissionné pour se présenter à l’élection, elle défend ses habiletés en relations publiques et souhaite être une leader qui ouvrira les portes à la prochaine génération , écrit-elle dans sa lettre de candidature.

S’appuyant sur une longue feuille de route en politique, Marjolaine Étienne (Innue de Mashteuiatsh) a été candidate libérale dans la circonscription de Lac-Saint-Jean aux dernières élections fédérales. Mme Étienne a mené une carrière politique au sein du conseil de bande de Mashteuiatsh et a été nommée par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, comme conseillère pour le Fonds de contribution volontaire des peuples autochtones.

Dans sa candidature rédigée uniquement en anglais, Caroline Einish (Naskapie de Kawawachikamach), insiste quant à elle sur son appartenance familiale et sur les valeurs autochtones qui lui ont été inculquées. Coordonnatrice à la mobilisation communautaire, à la participation citoyenne et à la promotion de saines habitudes de vie au sein de sa nation, elle mise sur son expérience en administration et en santé publique pour convaincre les électrices.

Le nom de la nouvelle présidente de Femmes autochtones du Québec devrait être dévoilé dimanche, vers 14 h.