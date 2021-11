Questions autochtones en éducation : Québec annonce un financement de 19,4 millions

Un financement de 19,4 millions de dollars a été annoncé par le gouvernement du Québec ce mardi pour améliorer à la fois les services éducatifs aux enfants autochtones et les contenus du cursus scolaire québécois. Il s’agit de l’une des mesures prises pour donner suite aux recommandations du rapport de la commission Viens et de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA).