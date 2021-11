La Banque du Canada veut faire plus pour les Autochtones

Tiff Macklem souligne que les marchés du travail et l'accès au capital font partie des problèmes économiques auxquels sont confrontés les peuples autochtones.

Il dit que la Banque du Canada a pour mandat de promouvoir le bien-être économique et financier de tous au Canada, ce qui signifie que la banque centrale peut jouer un rôle clé dans la promotion de la réconciliation économique avec les peuples autochtones.

Dans de brèves remarques lors d'un événement virtuel sur les économies autochtones, M. Macklem a déclaré que la banque centrale prévoit de travailler avec les groupes autochtones pour définir ce que la Banque du Canada peut faire pour aider.

Il dit que la banque se tournera vers les partenaires existants et nouveaux pour guider la banque centrale vers une compréhension commune de ce que son rôle devrait être à l'avenir.

L'événement de lundi fait partie du travail que la banque centrale a entrepris aux côtés des banques centrales de Nouvelle-Zélande et d'Australie et des groupes autochtones pour discuter et sensibiliser aux problèmes économiques et financiers autochtones.