Le gouvernement québécois injecte 10 M$ dans l’école des leaders autochtones

Ce soutien est justifié, selon le premier ministre, par l’impératif d’aider les Premières Nations à prospérer, notamment en insistant sur l’éducation.

L’École des dirigeants des Premières Nations, propulsée par HEC Montréal, est la première école universitaire à dispenser des formations aux élus des communautés, aux administrateurs ou aux entrepreneurs.

François Legault a fait un passage au Grand cercle économique des Peuples autochtones et du Québec. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Cette école a été développée par et pour les Premières Nations, ce que n’a pas manqué de souligner le premier ministre. Il est important que les programmes soient mieux adaptés aux réalités des Autochtones , a-t-il dit.

Plus tôt, le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, a annoncé que 3,3 millions de dollars seraient alloués aussi à un projet hôtelier à Kahnawake.

Dans son allocution, François Legault a souligné la démographie croissante des communautés autochtones qui pourrait être l’une des solutions à la pénurie de main-d’œuvre qui touche certains secteurs, tels que la santé, l’éducation ou le génie.

Par ailleurs, M. Legault a évoqué les ententes qui ont été conclues entre les Cris et le gouvernement québécois. Il souhaite que d’autres ententes du même genre soient signées avec d’autres nations et même négociées avec chaque communauté.

Le premier ministre soutient qu’il y a beaucoup d’occasions de permettre le développement économique des communautés.

Il y a eu tout un changement au Québec à partir des années 60 : les francophones n’étaient pas très impliqués dans la gestion des entreprises et, tranquillement, Québec s’est construit; et je pense qu’avec les peuples autochtones, ça peut être la même chose , a encore ajouté M. Legault en faisant référence aux Premières Nations et aux Inuit.

sur le modèle du Québec inc.

L'exploitation des ressources naturelles reste un des moteurs de l'économie de la Nation crie. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

L’après-midi, plusieurs ministres étaient aussi présents pour une série de discussions autour d’une table avec des chefs. Lucie Lecours, la ministre déléguée à l’Économie, a par exemple rappelé que l’annonce de vendredi de M. Legault montre une réelle volonté de travailler de façon étroite et collaborative avec les Autochtones .

À la suite de son allocution, le premier ministre a répondu aux questions de trois chefs. Un échange qui n’était pas prévu et qui a été âprement négocié par le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard.

Dans un point de presse, ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de faire part de sa profonde déception et s'est plaint que c’est toujours la même attitude : ils nous font une faveur .

Lors de ces brefs échanges, très minutés, Réal McKenzie, le chef de Matimekush-Lac John, a soulevé la grande question du partage des profits qui sont faits par les entreprises, privées comme publiques, sur les territoires ancestraux des Autochtones.

Le chef de Matimekush-Lac John, Réal McKenzie, souhaite que les questions de territoire soient au cœur des discussions avec le gouvernement. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

François Legault a rappelé sa volonté de s’assurer que les Autochtones soient des partenaires et qu’ils bénéficient des profits engendrés par ces projets, en évoquant celui d’Apuiat.

Le projet d’Apuiat est celui d’un parc éolien qui réunit des communautés innues avec l’entreprise Boralex, dont l'électricité produite sera vendue à Hydro-Québec.

La grande cheffe de Kahnawake souhaite qu'une exposition internationale s'organise autour des cultures autochtones. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ça serait normal, quand on est sur un territoire partagé, qu’une partie de ces profits retournent à la communauté , a assuré le premier ministre en mêlée de presse. Enfin, à la demande de la grande cheffe Kahsennenhawe Sky-Deer, M. Legault a donné son appui à une potentielle exposition à portée internationale sur le thème des cultures autochtones.