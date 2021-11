Entrepreneurs autochtones : embûches, défis et partenariats pour faire des affaires

Entre des entrepreneurs autochtones qui cherchent du financement et une meilleure visibilité et de grosses entreprises québécoises qui peinent à trouver des artisans, le partenariat semble être la voie du succès.

Avant même de pouvoir parler affaires, encore faut-il pouvoir monter son entreprise. Or, pour l’entrepreneure innue Josée Shushei Leblanc, le plus grand défi est le financement. La fondatrice et propriétaire d’Atikuss fait des mocassins et des bottes traditionnelles.

Quand on a une maison dans la communauté, on est insaisissable. De plus, quand on commence notre vie d’entrepreneur, quand on a un rêve, les institutions financières ne nous connaissent pas. C’est très très difficile d’aller chercher l’approbation des banques , poursuit la femme innue.

Sans compter que la vie d’entrepreneur n’est pas facile. Elle a de beaux et de mauvais côtés. Pendant la pandémie, je pleurais parfois. Il faut vraiment croire ce que tu fais et que tu aies une vision!

Josée Shushei Leblanc a pleuré lorsqu'elle a reçu le Prix Entreprise de l’année au gala reconnaissance tourisme autochtone Québec. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Sa persévérance a été récompensée. Elle vient de remporter le Prix Entreprise de l’année au gala reconnaissance tourisme autochtone Québec tenu lors du Grand cercle économique des Peuples autochtones et du Québec.

L’authenticité, une richesse et une difficulté

Pendant ces deux jours de discussions, d’ateliers et de réseautage, la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador en a profité pour présenter un logo permettant d’identifier les produits et services autochtones.

L’Identification Premières Nations représente un ours, créé par l’artiste anishinabé Frank Polson. Par cette empreinte, vous allez reconnaître l'artisan qui travaille avec son cœur, ses mains et son âme , a expliqué la poète et écrivaine innue Rita Mestokosho.

Rester authentique pose aussi des défis matériels et de main-d'œuvre.

Notre mission est de promouvoir le savoir-faire artisanal des Premières Nations, donc il y a une authenticité à garder , indique Lara Siouï.

Sa compagnie, Onquata, offre des pagaies peintes à la main par des femmes de sa communauté.

Or, Wendake est une petite communauté. Il faut donc trouver suffisamment de femmes pour faire de l’artisanat autochtone. Trouver un emplacement pour un atelier ou un magasin est problématique aussi dans des communautés qui ont déjà de gros soucis de logement.

Les rames Onquata sont utilisées lors de certains triathlons pour l'épreuve de canot. Photo : Courtoisie Lara Siouï

Enfin, la matière première coûte cher et peut être difficile à obtenir. On ne peut acheter n’importe où. Elle doit être faite par des Autochtones. C’est le plus gros défi pour nous : être authentique à 100 %. Par contre, le résultat est beau , poursuit la femme huronne-wendat.

Les clients recherchent de plus en plus cette authenticité. Le PDG de la Maison Simons, Peter Simons, en fait le constat. Sur son site, la compagnie propose la plateforme Carnet 1848. Une quinzaine d’artisans, dont Onquata, proposent leurs produits.

« Acheter une histoire, une émotion… acheter moins, mais quelque chose qui a un impact, je sens que le client a commencé ce voyage, mais il y a encore une éducation à faire. » — Une citation de Peter Simons, le PDG de la Maison Simons

Son défi en tant que grande entreprise est de dénicher les artisans… Ce sont souvent des petites, des mini-entreprises et leurs sites sont moins développés. C’est un des problèmes : entrer en contact. Il faut trouver une façon de se connecter plus facilement .

Le PDG de la maison Simons : Peter Simons Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Alors son entreprise attrape toutes les occasions. Le PDG a tenu à être présent au Grand cercle économique des Premiers peuples et Québec. Surtout pour écouter, mais aussi pour le réseautage. Il a ainsi pu découvrir la compagnie Atikuss. Ses mocassins et bottes brodés sont spectaculaires! , dit-il.

La maison va aussi offrir cette année une bourse de 5000 $ à un artisan autochtone. C’est un petit geste , précise Peter Simons. Ça va être un ensemble de gestes et chacun peut nous aider à découvrir les artisans à faire rayonner. L’argent va les aider à avoir de l’oxygène pour se développer .

En tant que PDG d’une entreprise familiale, sa philosophie est qu’une entreprise n’est pas qu’une question de droit, mais aussi de responsabilité sociale. C’est un grand défi que nous avons comme communauté, citoyen, entreprise de s’engager dans les vraies affaires du pays et ne pas faire de l’abnégation .

De vrais partenariats comme solution

La cofondatrice de Mocassins et talons hauts, présidente d’Inukshuk Synergie et d’Akua Nature, Mélanie Paul, ne tarit pas d’éloges pour les partenariats. Créer des alliances est même le fil conducteur de ses entreprises.

Je crois énormément au potentiel de créer des ponts, des partenariats. De développer des modèles d’affaires avec les ressources de chacun , précise celle qui vient justement de se faire un partenariat avec l’entrepreneure Danièle Henkel pour créer le cercle Mocassins et talons hauts qui a pour mission de faire briller les femmes entrepreneures autochtones du Québec.

Les bottes faites par la compagnie innue Atikuss Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Avant d’en arriver là, Mélanie Paul a fait un long cheminement interne, car elle avait un déchirement intérieur. Le chef de sa communauté de Mashteuiatsh comprend.

Apprendre à maîtriser cette facette de l’économie qui est un peu différente de vos valeurs , explique le chef Gilbert Dominique.

Le contexte d’affaires s’éloigne passablement de nos Premières Nations où on est dans le partage, l’entraide, la collaboration. Des fois, faut un peu piler sur notre orgueil , poursuit-il.

Mélanie Paul avait plutôt l’impression de devoir choisir, mais finalement elle s’est dit qu’elle n’en avait pas besoin. Je suis autochtone québécoise , lance-t-elle avec entrain.

« On a à travailler ensemble et avec Mocassins et talons hauts, on le voit. Une porte est ouverte pour grandir. On n’y arrivera pas tout seul. » — Une citation de Mélanie Paul

Avec l’éveil de conscience provoqué notamment par le drame de la mort de la femme atikamekw Joyce Echaquan et la découverte de restes d’enfants près d’anciens pensionnats pour Autochtones, l’intérêt pour se comprendre, s’impliquer semble là, estiment Mélanie Paul et Peter Simons.

Aujourd’hui, on a tout ce qu’il faut pour construire un avenir ensemble , assure Mélanie Paul.

Comment avoir du développement économique quand on n’a que quelques kilomètres carrés, se questionne le chef de la communauté innue de Mashteuiatsh, Gilbert Domnique. On nous a encarcanés dans 15 km2, c’est impossible de développer des activités économiques dans un si petit espace.

Alors lui aussi prône le partenariat, la collaboration, mais surtout une réelle entente entre les gouvernements et les Premières Nations sur un réel partage des ressources naturelles du territoire .

C’est un élément fondamental. Après, on peut construire une panoplie de [projets de] développement , indique le chef Gilbert Dominique.

François Morin est le directeur général, opérations et affaires corporatives, Québec et Atlantique du groupe financier BMO. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Le groupe financier BMO veut aussi créer des occasions d’affaires avec les peuples autochtones, notamment en éducation, en infrastructures et en entrepreneuriat.

Son directeur général aux opérations et affaires corporatives pour le Québec et l’Atlantique, François Morin, estime qu’il faut avoir une humilité, s’adresser de nation à nation, avec respect et avoir le cœur à la bonne place. C’est le Québec qui va grandir ainsi .

D’ailleurs, le Grand cercle économique est, selon lui, un bon exemple pour engager la conversation. Pas qu’entre entrepreneurs. Avec les gouvernements aussi.

Avoir davantage de chambres de commerce mixtes

Une autre solution pour promouvoir l’entrepreneuriat autochtone est de créer des chambres de commerce mixtes, avec allochtones et Autochtones.

Kateri Jourdain, une innue, est la coprésidente de la Chambre de commerce Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Le rôle de la chambre de commerce est important. Il faut jouer ce rôle de leadership, d’avant-garde. La question n’est plus : faut-il le faire? Il le faut! , lance Gabriel Striganuk, coprésident allochtone de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam.

Sur 400 membres, une quarantaine sont de la communauté innue, qui compte en tout 60 entreprises. Avant que la chambre soit mixte, il n’y avait que six membres innus à la Chambre de commerce de Sept-Îles.

Mais cela n’a pas glissé tout seul , précise la coprésidente innue Kateri Jourdain. Entre la méfiance des Innus qui lui rappelaient qu'ils voulaient faire les affaires à leur manière et le conservatisme de certains Québécois, il a fallu beaucoup de travail. Le résultat final est très positif et le travail se fait ensemble.