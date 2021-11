La PDG d’Hydro-Québec est à l’écoute, mais l’enjeu du territoire demeure

La PDG d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, a poursuivi son opération charme auprès des nations autochtones du Québec. Invitée au Grand cercle économique des peuples autochtones et du Québec, elle y est allée d’un engagement solennel au moment où elle participait à un atelier portant sur les partenariats économiques.

Dans une déclaration écrite, la PDG d’Hydro s’est engagée à approfondir et solidifier le dialogue avec les Premières Nations et la nation inuite .

Son engagement consiste à renouer la discussion avec les nations autochtones du Québec, à les écouter et même à leur faire plus de place au sein de l’entreprise. Une invitation au partenariat , d’égal à égal, avec en prime de l’écoute et du respect pour la résilience de ces peuples

Il s’agit là bien sûr d’un engagement éthique en lien avec la reconnaissance des premiers peuples, a souligné la PDG.

Mais aussi, cette attitude crée des conditions favorables aux affaires , pourrait-on ajouter, compte tenu qu’Hydro-Québec vise de plus en plus à exporter son électricité au sud de la frontière, ayant même fait des approches auprès du gouvernement ontarien pour vendre son énergie propre aux États-Unis.

Un plan d’entreprise qui suppose de s’entendre avec les Autochtones dont les territoires sont les principaux pourvoyeurs d’électricité.

Les Autochtones présents au Grand cercle économique qui se déroule à Montréal se souviennent que lorsque le projet de la baie James a été mis en place, il y a plus de 50 ans, aucune consultation n’avait été faite au préalable avec les Autochtones. Il a fallu une décision de la cour pour obliger le gouvernement Bourassa à tenir compte des premiers habitants de la province.

Une époque révolue, clament les chefs. Cinquante ans plus tard, le ton de la PDG plaît donc à la classe politique autochtone présente à ce Grand cercle.

C’est le cas de Jean-Marie Vollant, chef du Conseil des Innus de Pessamit. Il souligne que Sophie Brochu l’a visité à trois reprises, du jamais vu, dit-il, de la part de la haute direction d’Hydro.

Pourtant sur le territoire traditionnel des Innus de Pessamit, souligne le chef Vollant, il y a 13 barrages et trois réservoirs .

Toute notre histoire est sous l’eau , ajoute-t-il.

Le chef de Pessamit, Jean-Marie Vollant. Photo : Groupe Jean Marie Vollant Élection 2020

En attente de gestes concrets

Or, si le ton et l’attitude sont reçus avec ouverture, les chefs présents attendent tous des gestes concrets.

L’Hydro continue à faire ce qu’elle veut sur le territoire, poursuit M. Vollant. On nous demande pas la permission. Au moins, s’ils avaient la décence de nous demander la permission de venir .

Le chef de Pessamit y va d’une métaphore : Hydro c’est comme un locataire qui occupe un logement et qui n’a jamais payé de loyer . Autrement dit, ajoute-t-il, Hydro est en défaut de paiement pour avoir occupé et inondé cet espace .

Il va plus loin en commentant le contrat de vente d’électricité au Massachusetts, en affirmant qu’il s’agit là d’un vol. Il se reprend aussitôt, sourire en coin : Vol c’est sans doute trop fort, mais parlons quand même d’un petit larcin.

Mais le chef Volant est prêt à donner la chance au coureur . Le problème vient pour lui que le message a de la difficulté à se rendre dans les rangs intermédiaires d’Hydro-Québec.

Quand on s’assoit avec d’autres mondes d’Hydro, on sent moins cette ouverture, c’est comme si le message de la boss ne se rendait pas.

Pour le chef Réal McKenzie de Matimekush-Lac John (Schefferville), Sophie Brochu tranche avec ses prédécesseurs par son ouverture, sa curiosité. Il se dit prêt à parler d’avenir avec elle. Mais il est bien difficile de parler du futur quand le passé n’a pas été réglé , souligne-t-il.

Il faut régler le passé, sans ça c’est toujours la crise .

Le chef de Matimekush-Lac John, Réal Mckenzie. Photo : Radio-Canada / LAURENCE ROYER

Pour le chef McKenzie, la balle est dans le cas de l’État québécois.

C’est le Québec qui touche les redevances pour les mines, c’est le Québec qui touche les redevances d’Hydro-Québec. Il est là pour nous l’enjeu, parce que c’est notre territoire qui permet ça , souligne-t-il.

Si [les minières et Hydro-Québec] paient des redevances au gouvernement, pourquoi n’y a-t-il pas de partage des bénéfices avec les premiers peuples? , demande-t-il.

Le chef d’Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho, dit avoir pu signer plusieurs ententes depuis l'arrivée de Sophie Brochu à la tête d'Hydro-Québec. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle Plamondon

Le chef Jean-Charles Pietacho d’Ekuanitshit (Mingan) sur la Côte-Nord apprécie lui aussi Sophie Brochu. Nous, on avait des dossiers à régler avec Hydro, et avec l’arrivée de Madame Brochu, on a pu rapidement signer de nouvelles ententes en ce qui concerne des dossiers liés au projet hydro-électrique de La Romaine.

Or, le chef Pietacho montre aussi du doigt l’État québécois. Ça fait 100 ans qu’on négocie la reconnaissance territoriale avec Québec, mais tant et aussi longtemps que cette question de fond ne sera pas réglée, celle de la propriété du territoire, on passe à côté de la principale affaire .