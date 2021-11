Autochtones et allochtones réunis pour parler d’économie

Élus et gens d’affaires se retrouvent à Montréal jeudi et vendredi, à l’occasion du Grand cercle économique des Peuples autochtones et du Québec. Conférences, tables rondes de discussions et ateliers sont prévus en lien avec la pleine participation des peuples autochtones dans l’économie du Québec de même que dans la relance économique.