L’art anichinabé rayonne sur les nouveaux uniformes d’Équipe Canada

C'est assez fou de savoir qu'ils seront vus sur cette scène internationale par des millions de personnes , se réjouit l'artiste bispirituel Patrick Hunter, de Red Lake (Ontario), dont la famille est originaire de la Première Nation Keeseekoowenin, au nord-ouest de Brandon (Manitoba).

« Je veux simplement que les peuples autochtones du Canada soient beaucoup plus visibles, et quelle belle scène pour le faire! »

Les motifs qu’il a conçus représentent sept arbres, symboles des sept enseignements des grands-pères de la culture anichinabée, mais aussi quatre plumes d'aigle que l’artiste décrit comme un cadeau d'honneur pour les athlètes et quatre remèdes sacrés en guise d'énergie positive pour les joueurs. Quant au modèle du maillot, il a été dessiné par l'artiste Kevin Hurrie de Winnipeg.

Patrick Hunter n'est pas étranger au monde du sport : il a récemment fait la une des journaux avec son dessin ornant le masque du gardien de but de la LNHLigue nationale de hockey Marc-André Fleury, ainsi qu'avec une œuvre d'art numérique illustrant la reconnaissance territoriale autochtone par l'équipe de hockey de Chicago.

Rappelons que le partenaire officiel de Curling Canada en matière de tenue officielle, Dynasty Curling, est une entreprise établie à Winnipeg appartenant à des Métis. Les vêtements de l’équipe y sont d’ailleurs fabriqués.

Nous voulions nous assurer d'intégrer la culture canadienne , explique son propriétaire Colin Hodgson.

Nous avons contacté Patrick Hunter et il était très enthousiaste à l'idée d'intégrer la culture autochtone dans nos uniformes et de montrer le soutien de la communauté autochtone à nos athlètes canadiens qui participent aux Jeux , poursuit M. Hodgson.

Colin Hodgson (à gauche), participe aux essais olympiques de curling, en compagnie de Nolan Thiessen, directeur diffusion, marketing et innovation de Curling Canada (à droite).

Selon Curling Canada, ce partenariat pour les uniformes sportifs s’inscrit dans l'appel à l'action nº83 de la Commission de vérité et réconciliation.

Appel à l'action nº83, Commission de vérité et réconciliation