La réconciliation avec les Autochtones, encore une priorité du gouvernement Trudeau

Dans un discours livré en anglais, en français et en inuktitut, Mme Simon a exposé les intentions du gouvernement en ce qui concerne notamment les enjeux relatifs aux pensionnats pour Autochtones et aux femmes et filles autochtones disparues et assassinées.

En ce qui concerne les pensionnats, le gouvernement veut nommer un interlocuteur spécial afin d’accélérer les travaux visant à rendre justice sur ces questions. Il souhaite aussi créer un monument national pour rendre hommage aux survivants de ces pensionnats.

Il annonce également des investissements importants dans une stratégie de santé mentale et de mieux-être guidée par les Premières Nations, les survivants et leurs familles .

Le gouvernement veut aussi accélérer les travaux avec les partenaires autochtones relativement aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+bispirituel, lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer, en questionnement, intersexe, asexuel et autre autochtones disparues et assassinées.

Il veut s’assurer que les communautés autochtones auront le soutien nécessaire pour que les familles puissent y rester unies, et il annonce son intention de veiller à ce que les personnes lésées par le programme fédéral des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations soient indemnisées convenablement.

Le gouvernement se dit aussi résolu à s’attaquer aux problèmes de qualité d’eau potable dans les communautés et à mettre en œuvre la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

D’entrée de jeu, la gouverneure générale, Mary Simon, a déclaré que la cérémonie se déroulait sur le territoire non cédé du peuple anichinabé et elle a invité les participants à s’informer sur l’histoire et sur la vie quotidienne des peuples autochtones dans leurs circonscriptions.

Depuis leur première élection en octobre 2015, les libéraux de Trudeau ont fait des enjeux autochtones une des priorités de leurs gouvernements successifs.