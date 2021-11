Regalia : une exposition qui met en valeur des tenues traditionnelles autochtones

Portées dans les compétitions de danse ou lors d'événements sociaux, le regalia représente le bagage de la personne qui le porte. Frédérique Gros-Louis explique que les éléments, les ornements, les couleurs et les accessoires qui définissent le style et le type de danse de l’habit viennent souvent d'un rêve ou d'une vision.

Le rêve est très important chez les Premières Nations, c’est un message qui nous est transmis directement du créateur. La conception de regalia et de perlage est un processus traditionnel de guérison et de prière qui permet mon évolution personnelle , ajoute Frédérique Gros-Louis.

Les danseurs traditionnels autochtones portent généralement des regalias qui correspondent à leur type de danse lors de leurs performances. Ces habits sont habituellement confectionnés par le danseur ou un membre de sa famille.

L'exposition « Regalia » a lieu jusqu'au 18 décembre à la galerie Shé:kon à Montréal. Photo : Radio-Canada / Véronik Picard

Lorsque Frédérique Gros-Louis a commencé la danse des clochettes, elle a appris différentes techniques d’artisanat pour fabriquer les différents éléments de sa robe à clochettes . Une robe qui compte 365 clochettes qui chantent en fonction du mouvement des pas de danse.

Ayant développé une passion pour cet art, cette artisane s’inspire de la nature et de ses rêves pour créer des tenues et des accessoires uniques qui préservent le lien spirituel entre ses ancêtres, les membres de sa famille et de sa communauté.