Cérémonie pour Élisapie Pootoogook: un seul leader politique présent pour donner espoir

Le chef Picard a aussi parlé, en langue innue, des condos en construction près de la tente du square Cabot et du droit à avoir un toit sur la tête pour les Autochtones vivant dans la rue.

En tant que seul politicien présent, porte-parole des chefs des Premières Nations du Québec et du Labrador, il a apporté une force à cette cérémonie poignante, face à une détresse palpable en raison de la présence de multiples itinérants d'origine autochtone.

C'est en parlant du « départ de l'une des nôtres » qu'il s'est adressé en innu aux Autochtones et aux jeunes présents avant de parler en anglais puis en français.

Femmes et filles à la cérémonie de Élisape Pootoogook, une ainée inuk retrouvée morte près du Square Cabot Photo : Maria-Louise Nanipou

Près de deux cents personnes ont circulé sur le site du square Cabot pour assister à la cérémonie en mémoire de Élisapie Pootoogook. Les gestes de sympathies étaient visibles. Les silences lourds aussi.

Les gens étaient visiblement à l'écoute des deux intervenants de la Société Makivik, soit Joe Patridge et Rita Novalinga. Celle-ci est membre de la haute direction de la société, une organisation qui fait le pont entre les Inuit et les instances gouvernementales. Les deux dirigeants ont réclamé haut et fort du soutien et des solutions à l'itinérance tout en offrant leur propre participation à la recherche de solutions, en l'absence de représentants municipaux, provinciaux ou fédéraux.

« Nous comprenons les règlements contre l'alcool et la drogue, mais de laisser du monde à l'extérieur à ces températures-là, c'est inacceptable » — Une citation de Joé Patridge, Makivik Corporation

Une présence nécessaire, mais manquante

La mairesse de Montréal, Valérie Plante était absente de cette cérémonie. Les intervenants du monde des sans-abris réclamaient sa présence et des citoyens vulnérables en quête de solution à l'itinérance ont également réclamé la participation de la mairesse récemment élue.

Ghislain Picard a affirmé que les politiciens doivent tenir compte de toutes les réalités autochtones. Tout en rappelant la mort tragique de Raphael Napa André de la nation innue l'hiver passé. Ghislain Picard soutient que le froid tue des Autochtones. Le froid tue des gens de notre peuple a-t-il dit en anglais

« Je n'ai pas l'intention de politiser cet événement, mais cette mort est un rappel pour les politiciens, et je m'adresse à la mairesse de Montréal, absente aujourd'hui qu'elle doit se tenir debout pour nos gens » — Une citation de Ghislain Picard, chef régional de L'APNQL

Il a conclu en mentionnant que ces morts tragiques et les solutions qu'elles exigent pourraient être pour la Ville de Montréal, une opportunité de se doter d'une politique pour contrer l'itinérance et d'autres villes majeures auraient intérêt à emboîter le pas.

L'artiste canadienne d'origine inuit Élisapie Isaac Photo : CBC

Après ces paroles, c'est avec la voix enregistrée de la chanteuse inuk Élisapie Isaac que cette cérémonie s'est poursuivie.

Était-ce en raison du froid, de l'absence de solutions, ainsi que d'être devant une autre mort incompréhensible? Mais une tristesse persistait au-delà des beaux mots pour Élisapie Pootoogook,