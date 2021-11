Manque de sensibilité culturelle sur le plateau d’une série sur les pensionnats

La minisérie en français, d’une durée de six heures, est tournée au Québec – à Gatineau et à Kitigan Zibi. C’est la première production dramatique de Radio-Canada qui aborde l'héritage des pensionnats pour Autochtones au Québec.

C'est ironique que nous ayons eu à traiter de questions parallèles à notre histoire , souligne Mme Poulette, qui est une Oneida et vit à Kahnawake, au sud de Montréal.

« Il y avait un manque de sensibilité lorsqu'il s'agissait de traiter avec des enfants autochtones qui jouent dans une minisérie sur les pensionnats. » — Une citation de Adriana Poulette

Mme Poulette mentionne que sa première inquiétude est venue après que ses fils ont enfilé les costumes et ont été envoyés à la coiffure et au maquillage. La production s'attendait à ce que Tharahkwisere coupe ses longs cheveux pour le rôle.

Si cela avait été écrit dans la description du rôle, je ne l'aurais pas [proposé] à mon fils , peste Mme Poulette.

Tharahkwisere se laisse pousser les cheveux depuis six ans, et sa mère affirme qu'il a immédiatement exprimé le désir de ne pas les couper.

« Cela signifie beaucoup [pour moi], car peu de gens peuvent supporter de se laisser pousser les cheveux pendant six ans, et j'en suis fier, car cela me permet de me sentir connecté au Créateur. » — Une citation de Tharahkwisere Stacey

Tharahkwisere était contrarié par le fait de devoir changer de rôle, mais il poursuit en disant que les producteurs de la série lui ont donné l'occasion d'observer l'équipe en coulisses, et de remplacer les acteurs sur le plateau. Son jeune frère est quant à lui resté figurant.

Cependant, Mme Poulette s’est sentie mal à l'aise à certaines occasions sur le plateau. Par exemple, l'équipe appelait les enfants par leur numéro plutôt que par leur nom pendant les premiers jours de tournage, ce qui, selon elle, reflète les expériences vécues par les enfants dans les pensionnats pour Autochtones.

La série met en scène deux Anishinabés qui tentent d'accepter le fait que des missionnaires Oblats les ont retirés de la garde de leurs parents dans les années 1960.

La série est écrite et réalisée par la cinéaste de Kanesatake Sonia Bonspille Boileau, et produite pour Nish Media par Jason Brennan, de la communauté de Kitigan Zibi.

Réaction de Radio-Canada

Marc Pichette, porte-parole de Radio-Canada, affirme dans un communiqué que plusieurs mesures avaient été mises en place, notamment une formation sur les pensionnats pour Autochtones qui a été donnée aux acteurs et aux chefs de service de la série Pour toi Flora.

Ils ont également engagé un aîné pour offrir du soutien émotionnel lors des scènes difficiles.

« Néanmoins, cet incident montre qu'un malentendu peut survenir. » — Une citation de Marc Pichette, porte-parole de Radio-Canada

Comme Radio-Canada est déterminée à produire d'autres émissions reflétant les réalités, les enjeux et les cultures des Premières Nations, des Inuit et des Métis, nous avons l'intention de mettre en place un vaste protocole de formation, afin que cette sensibilité ne se reflète pas seulement à l'écran, mais à toutes les étapes et dans tous les aspects de la production , explique-t-il.

Sonia Bonspille Boileau croit qu'avec le recul, il y a des choses qu'elle aurait faites différemment – notamment une formation pour chaque membre de l'équipe. Environ 95 % de l'équipe n'est pas autochtone, dit-elle.

Certains ne parlent pas couramment l'anglais, ce qui crée des barrières linguistiques et des problèmes de communication avec les enfants autochtones qui ont été choisis comme figurants.

J'ai tellement appris sur ce projet de ce qui doit encore être fait en termes de décolonisation à l'écran , confie Mme Bonspille Boileau.

« Il ne s'agit pas seulement de ce que nous mettons à l'écran, mais aussi de la manière dont nous le mettons à l'écran. » — Une citation de Sonia Bonspille Boileau, réalisatrice

Mme Bonspille Boileau dit aussi que l'industrie est loin de fournir l'infrastructure pour soutenir cette démarche, notamment parce qu’il n’y a pas assez d’Autochtones qui font partie des équipes de production au Québec. Elle dit aussi croire qu'il est important de présenter cette histoire à un public québécois.

Quant à Mme Poulette, elle estime que dans l'ensemble, ses fils ont apprécié leur expérience, et que l'équipe a été ouverte à ses préoccupations.

J'ai l'impression que beaucoup de leçons ont été apprises parce que nous avons dit quelque chose. J'aimerais simplement que nous n'ayons pas à vivre cela , conclut-elle.

Le tournage se termine cette semaine. La première diffusion de la série est prévue sur ICI Tou.tv Extra au printemps prochain, avant d'être diffusée sur ICI Télé ainsi que sur APTN.