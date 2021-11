Florent Vollant et Tantoo Cardinal lauréats du Prix du Gouverneur général

Le chanteur innu Florent Vollant et la comédienne crie-métis Tantoo Cardinal sont lauréats de la plus haute distinction accordée dans le domaine des arts du spectacle. Leurs réalisations seront soulignées dans le cadre du Gala du Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle diffusé le vendredi 26 novembre à 19h sur les ondes d’ICI TÉLÉ et de CBC Television.

C’est aux côtés de Ryan Reynolds, Zab Maboungou, Alexina Louie et Catherine O’Hara qu’ils seront récompensés pour avoir apporté, tout au long de leur vie, une contribution exceptionnelle à la vie culturelle canadienne et internationale.

Florent Vollant a cofondé le Festival Innu Nikamu qui a lieu chaque année à Uashat mak Mani-Utenam depuis 1980 et qui est parmi les plus importants festivals de musique autochtone en Amérique. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

L’ancien membre du groupe Kashtin Florent Vollant est lauréat du Prix de la réalisation artistique dans la catégorie Musique populaire. Depuis plus de 40 ans, l’auteur-compositeur-interprète originaire de Uashat mak Mani-Utenam fait rayonner la langue innue à travers ses chansons, et ce, partout dans le monde.

C’est non seulement pour sa musique que Florent Vollant est récompensé, mais également pour son implication auprès des jeunes musiciens à titre de mentor. Il a mis sur pied le Studio Makusham près de Sept-Îles en 1997, ce qui a permis à de nombreux artistes autochtones et non-autochtones de s’accomplir dans l’univers de la musique.

La militante et comédienne métisse Tantoo Cardinal est lauréate du Prix de la réalisation artistique dans la catégorie Radiotélédiffusion et cinéma. Ayant plus de 120 rôles à son actif, elle est un visage marquant dans l’univers du théâtre, du cinéma et de la télévision anglophone.

Tantoo Cardinal a reçu le Prix Earle Grey lors de la cérémonie des prix Écrans canadiens en 2017. Photo : La Presse canadienne / Peter Power

Tout au long de ses 50 ans de carrière, celle qui est également militante culturelle et environnementale a contribué à déconstruire les stéréotypes négatifs sur les Autochtones et à changer la façon dont ils sont représentés. Il est essentiel pour elle que de plus en plus d’Autochtones fassent entendre leur voix et c’est pourquoi elle s'implique à titre de mentore auprès de nombreux jeunes cinéastes autochtones.

Tantoo Cardinal a entre autres joué dans le film Ils dansent avec les loups (avec Kevin Costner et Graham Greene) qui a reçu sept oscars en 1991. Elle apparaîtra aux côtés de Leonardo DiCaprio et Robert De Niro dans le prochain film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon.

Les lauréats du Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle de la réalisation artistique reçoivent également une bourse de 25 000 $ offerte par le Conseil des arts du Canada et un médaillon commémoratif frappé par la Monnaie royale canadienne.