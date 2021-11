Autochtones inc. : cinq clés pour un rattrapage réconciliateur

Environ 250 Autochtones et allochtones, élus ou issus du milieu des affaires, sont conviés jeudi et vendredi, à Montréal, au Grand cercle économique  (Nouvelle fenêtre) . Ce dernier vise à « tisser de nouvelles alliances » et à « transformer les défis en opportunités », selon l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) et le gouvernement du Québec, qui en sont les organisateurs. Voici quelques-uns de ces défis.

En lien avec le Grand cercle économique des Peuples autochtones, Espaces autochtones vous présentera tout au long de la semaine une série d'articles traitant des enjeux économiques qui représentent des défis autant pour les Premières Nations que pour la société québécoise.

1- Miser sur la jeunesse

En 2016, dernière date à laquelle les données du recensement sont disponibles, le Québec comptait 182 890 personnes autochtones, soit 2,3 % de la population (contre 1,5 % en 2006). Cette forte croissance est notamment due à un taux de fécondité plus élevé (2,2 enfants par femme) et aussi au fait que l’identification à une communauté autochtone est moins stigmatisée qu’auparavant, ce qui incite davantage de gens à indiquer leur identité autochtone dans le cadre du recensement , mentionne un rapport de l' IRISInstitut de recherche et d’informations socio-économiques  (Nouvelle fenêtre) .

L'âge moyen des Autochtones au Québec est de 36,4 ans (41,2 ans chez les non-Autochtones) et leur taux de chômage est presque deux fois plus élevé. Une meilleure intégration des Autochtones à l'économie offrirait des gains économiques non négligeables, selon les calculs  (Nouvelle fenêtre) du Conseil national de développement économique des Autochtones (CNDEA), qui les évalue à 27,7 milliards de dollars par an au Canada (1,7 milliard par an au Québec).

2- Scolarisation et emploi

En 2016, selon Statistique Canada, 30 % des membres des Premières Nations et 54 % des Inuit n'avaient aucun certificat, diplôme ou grade (contre 13 % des allochtones). Par contre, 23 % d'entre eux avaient terminé une formation spécialisée ou d'apprenti (19,7 % chez les non-Autochtones). C'est dans les communautés que le décrochage est le plus important (46 % de la population n'a pas terminé le secondaire).

L'école primaire Seskitin, de la communauté atikamekw de Wemotaci. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Yvon

Et cela se répercute sur le marché du travail. Le taux d'emploi est d'environ 63 % chez les Autochtones de plus de 15 ans (53 % dans les communautés) et d'environ 75 % dans le reste du Québec. L' IRISInstitut de recherche et d’informations socio-économiques souligne néanmoins que plusieurs Autochtones consacrent du temps à des activités non salariées qui peuvent néanmoins être considérées comme une forme de travail .

Ainsi, l’année précédant l’enquête, 7,5 % des Autochtones âgés de 25 à 54 ans ont fabriqué des vêtements ou des chaussures, 14,5 % ont fait des œuvres artistiques, 23,6 % ont chassé, pêché ou piégé et 24,9 % ont cueilli des plantes sauvages, et ce, à des fins personnelles ou pour compléter leurs revenus , écrit la chercheuse Julia Posca.

3- Rattrapage économique

En 2015, le revenu médian après impôt était 14 % moins élevé chez les Autochtones (25 386 $ contre 29 632 $ au Québec). Chez ceux vivant au sein d'une communauté, le salaire médian était de 20 571 $ (soit 30 % de moins que la moyenne québécoise).

Ces chiffres cachent d'importantes disparités. Un Anichinabé de Lac-Simon, en Abitibi, disposait en 2015 d'un revenu médian annuel de 6360 $, alors qu'un Cri de Wemindji pouvait compter sur 31 808 $. Même si cette dernière communauté située à 800 km au nord de Val-d'Or est extrêmement isolée, elle mène son développement économique avec succès depuis la signature de la Convention de la Baie-James.

En effet, outre les redevances reliées au barrage d'Hydro-Québec et à la mine d'or Éléonore qui sont gérées via un fonds d'investissement, la communauté a construit sa propre centrale électrique et négociait en 2019 avec le géant chinois Alibaba l'installation d'un centre de données, rapportait La Presse à l'époque.

4- Autochtones inc. et financement

Selon une étude récente  (Nouvelle fenêtre) du Conseil canadien pour le commerce autochtone (CCCA), l'entrepreneuriat autochtone a augmenté de 44 % entre 2011 et 2016 au Canada (contre 14 % chez les allochtones durant cette période).

La moitié des entreprises autochtones n'ont pas d'employés, 48 % en comptent moins de 100 et 3 % sont considérées comme de moyennes et grandes entreprises comptant 100 employés ou plus.

Fait notable, seulement 23 % des entreprises autochtones, quelle que soit leur taille, ont reçu du financement entre 2016 et 2019, selon l'étude du CCCAConseil canadien pour le commerce autochtone réalisée auprès de 1100 entrepreneurs.

Membre de la nation huronne-wendat, Jean Vincent est président fondateur de la Société de crédit commercial autochtone. Photo : Gracieuseté

S’il précise que toutes les entreprises ont des besoins de financement, mais à des degrés divers suivant leur évolution, Jean Vincent, président et fondateur de la Société de crédit commercial autochtone (SOCCA), croit que les entreprises autochtones font face à trois types d'obstacles.

D'abord l'article 89 de la Loi sur les Indiens, qui refroidit les banques parce qu'il indique que les biens situés dans une réserve ne sont pas saisissables en cas de défaut de paiement. Il y a aussi l'éloignement, qui ne favorise pas l'instauration de relations entre communautés et institutions financières, et, finalement, certains mythes persistants.

« Plusieurs investisseurs croient encore que le marché des entreprises autochtones est risqué, mais notre taux de perte annuel se situe en moyenne autour de 0,25 % et ce n'est pas parce qu'on est frileux dans nos choix. » — Une citation de Jean Vincent, président et chef de la direction de la SOCCA

M. Vincent souligne que son organisation a accordé depuis 1992 environ 800 prêts totalisant 100 millions $ et que ses résultats ne sont pas uniques.

À l'échelle du pays, les 59 Sociétés de financement autochtone ont effectué pour près de 3 milliards $ de prêts en 25 ans avec un apport initial de 200 millions $. À l’instar du Fonds de croissance autochtone lancé par NACCANational Aboriginal Capital Corporations Association en 2021, on gagnerait tous, selon M. Vincent, à avoir d'autres types de fonds alimentés par les grandes institutions financières, mais gérés au quotidien par des organisations telles que la sienne qui connaissent bien les entrepreneurs sur le terrain.

L'accès à Internet est une clé du développement économique des communautés autochtones. Photo : iStock

5- Connectivité

Au 21e siècle, l'essor économique des communautés, qu'elles soient autochtones ou non, passe par une bonne connexion à Internet. Or, selon les données du CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes , au Canada, seulement 31,3 % des communautés autochtones disposaient en 2018 d'une vitesse de connexion Internet à large bande dite minimale (50/10Mb/s), soit bien moins que la moyenne des régions rurales (40,8 %).

La disponibilité varie considérablement d’une province à l’autre et d’un territoire à l’autre , indique le CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes . Ainsi, les ménages des réserves des Premières Nations du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique bénéficient du taux de disponibilité de services Internet le plus élevé pour les vitesses de 50 Mb/s et plus (87,2 % et 69,1 %, respectivement).

Le Québec, qui arrive en 3e position avec 44,7 %, pourrait s'inspirer de la Nouvelle-Écosse, où la communauté mi’kmaw d’Eskasoni a décidé de prendre les choses en main. La communauté a fondé l’an dernier sa propre entreprise de télécommunications avec l’appui financier des deux ordres de gouvernement et a signé un partenariat avec une entreprise de télécommunications déjà établie. Déjà, 850 des 1100 foyers sont branchés à un service de fibre optique.