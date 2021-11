L’Ontario poursuivie par la Première Nation de Grassy Narrows

Des membres d'une Première Nation du Nord-Ouest de l'Ontario accusent le gouvernement ontarien d'avoir enfreint la loi en accordant neuf permis d'exploration minière sur son territoire traditionnel sans les consulter. C’est pourtant une exigence de la Constitution canadienne et de la Loi sur les mines de l'Ontario.

La Première Nation d'Asubpeeschoseewagong (Grassy Narrows) veut que les neuf permis d’exploitation minière soient annulés, et que le gouvernement déclare qu'il a porté atteinte à l'honneur de la Couronne , selon les documents juridiques déposés lundi auprès de la Cour supérieure de justice de l'Ontario.

Les neuf permis ont été délivrés entre septembre 2019 et février 2021. Ils portent sur des terres qui sont soumises à un moratoire sur les activités industrielles décrété par les habitants de Grassy Narrows en 2007. Mais la Première Nation n'a appris l’existence de ces permis miniers qu'en mai dernier, selon les documents juridiques.

« Quand le gouvernement délivre des permis d'exploitation minière dans notre dos, ce n'est pas de la réconciliation. C'est de la destruction. » — Une citation de Randy Fobister, chef de la Première Nation de Grassy Narrows

Les premières activités d'exploration autorisées par les permis, comme les forages et le décapage mécanique en surface, qui implique l'utilisation d'équipements lourds pour enlever toute la végétation et le sol des zones rocheuses , pourraient causer des dommages aux terres qui constituent le territoire traditionnel de la Première Nation, mentionne Randy Fobister, chef de la communauté de Grassy Narrows.

Il ajoute que ces terres ont été dévastées par des activités industrielles comme l'exploitation forestière (des coupes à blanc), l'exploitation minière et l'empoisonnement au mercure depuis au moins le milieu des années 1900.

Anciennes cartes des terres de la Première Nation

Après avoir appris l'existence des permis d'exploration minière, la communauté de Grassy Narrows a demandé des informations supplémentaires.

Le 25 juin, la Première Nation a reçu une réponse du gouvernement ontarien lui indiquant qu'elle n'avait pas été consultée, car les permis d'exploration autorisent uniquement des activités minières à l'extérieur des limites du territoire traditionnel de Grassy Narrows, selon les documents juridiques.

Or, l’Ontario s'appuyait sur une carte du territoire dont les limites dataient des années 1980, selon M. Fobister.

« Certaines zones de notre territoire ne figuraient pas sur la carte. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas que cela faisait partie du territoire de Grassy Narrows, mais ce n'est pas vrai du tout. » — Une citation de Randy Fobister, chef de la Première Nation de Grassy Narrows

Le chef affirme que la Première Nation de Grassy Narrows a soumis à l’Ontario des cartes mises à jour des limites de son territoire tout au long des années 2000.

Le ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts n'a pas confirmé s'il utilisait d’anciennes cartes du territoire de Grassy Narrows.

Dans une déclaration envoyée par courriel, un porte-parole affirme que le ministère s'engageait à remplir son devoir de consultation, mais qu'il ne ferait pas d'autres commentaires puisque ce dossier est devant les tribunaux .

Les terres commencent à peine à guérir

La communauté de Grassy Narrows a la responsabilité de protéger les terres et les eaux de son territoire, croit son chef.

En 2007, face à un plan provincial visant à accroître l'exploitation forestière sur leurs terres, les chefs de la communauté avaient décrété un moratoire sur toutes les activités industrielles sur leur territoire traditionnel, sans le consentement de la communauté.

Et depuis 2002, la communauté maintient un blocus contre les camions des compagnies forestières.

Puis, en 2018, la Première Nation a signé une déclaration qui exigeait de l’Ontario qu’elle retire le territoire de Grassy Narrows de la planification de la gestion forestière et du jalonnement minier. La communauté s’opposait aussi à tout développement de barrages hydroélectriques et à toute extraction de pétrole et de gaz.

« Vous commencerez à voir de nouvelles traces dans la neige ici – des traces d'orignaux –, cela fait longtemps que je n'en ai pas vu, et j'ai vécu dans une communauté toute ma vie. C'est un beau spectacle à voir. » — Une citation de Randy Fobister, chef de la Première Nation de Grassy Narrows

D'autres animaux reviennent, et les arbres commencent à repousser.

Bien que de nombreux membres de la communauté souffrent encore des symptômes de la contamination au mercure de la rivière Wabigoon, la terre et l'eau sont en voie de rétablissement, et elles aident les habitants de Grassy Narrows à se soigner, a ajouté M. Fobister.

Nous sommes ici pour travailler sur la guérison. Les jeunes réclament la guérison, ils veulent du soutien. Le gouvernement doit écouter les cris des jeunes , conclut M. Fobister.

D’après un texte de Logan Turner de CBC