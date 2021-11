Les cas actifs de COVID-19 dans les Premières Nations diminuent encore

Selon les dernières données de Services aux Autochtones Canada (SAC), il y avait 1132 cas actifs dans les communautés autochtones le 15 novembre. Il y en avait 1268 le 8 novembre.

Bien que le nombre de cas actifs de COVID-19 soit en baisse, les nouvelles infections, elles, persistent. Et le taux de cas actifs déclarés est 4,3 fois supérieur à celui de la population canadienne en général.

La majorité des nouvelles infections dans les Premières Nations se situe au Manitoba et en Colombie-Britannique. Des éclosions ont aussi été constatées au Nouveau-Brunswick, où les cas dans les communautés autochtones avaient été peu nombreux durant les premières vagues de la pandémie.

Cependant, les chiffres fournis par Services aux Autochtones Canada n’incluent pas les Inuit, les Métis de l’Ouest et les Autochtones qui résident hors des communautés des Premières Nations.

Le Nunavik particulièrement touché

Selon la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN), 28 nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés le 15 novembre, ce qui porte à 219 le nombre de cas actifs dans les communautés inuit du nord du Québec. La majorité des cas actifs se retrouvent à Akulivik et Salluit.

Or, le 8 novembre, il y avait 193 cas actifs au Nunavik.

Depuis le début de la pandémie, 48 855 cas ont été recensés dans les communautés des Premières Nations au Canada. Depuis la semaine dernière, 10 membres de ces communautés sont décédés du virus, ce qui porte le nombre de décès à 518.

Le nombre total d’hospitalisations a également augmenté au cours de la semaine, passant de 2237 à 2289.

En date d’aujourd’hui, 47 205 Autochtones se sont rétablis de la maladie.

Nombre total de cas dans les communautés des Premières Nations, par région, mis à jour le 15 novembre : Colombie-Britannique : 5825

Alberta : 14 019

Saskatchewan : 13 521

Manitoba : 10 785

Ontario : 3489

Québec : 1039

Atlantique : 177

La vaccination se poursuit dans les communautés

On comptait, le 9 novembre, 837 958 doses de vaccin qui ont été administrées à des membres des Premières Nations et des Inuit âgés de 12 ans et plus, dans 687 communautés. De ce nombre, 371 810 étaient des deuxièmes doses.

Plusieurs régions ont également commencé à offrir une troisième dose du vaccin contre la COVID-19 aux membres des Premières Nations et aux aînés ayant dépassé un certain âge. Cependant, aucune donnée sur les troisièmes doses n'était disponible à ce jour auprès de Services aux Autochtones Canada.

Avec les informations de CBC