Une aînée inuk retrouvée morte sur un chantier de construction à Montréal

La directrice du foyer pour femmes autochtones de Montréal, Nakuset, a expliqué sur Twitter que cette nouvelle est outrageuse et dévastatrice . Elle ajoute que Montréal manque de lieux sécuritaires pour la population itinérante autochtone et demande un soutien financier supplémentaire pour celles et ceux qui travaillent à prévenir ces situations d'urgence.

Dans une entrevue accordée à CTV News, Nakuset précise qu'Élisapie Pootoogook se réfugiait souvent dans le métro avant de recevoir un avertissement de quitter les lieux.

Cette disparition survient alors que des femmes inuit en situation d'itinérance se sont réunies au square Cabot samedi dernier pour rappeler que l'hiver est à nos portes et que cette saison est dangereuse pour la population en situation de vulnérabilité et d'itinérance.

L'affiche de la conférence des femmes inuit du Nunavik tenue en 2017. Photo : Courtoisie Saturviit

Les Autochtones sont surreprésentés dans la population itinérante, autant au Québec que dans le reste du Canada.

Selon un rapport produit en 2016 par la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL), les communautés autochtones sont surpeuplées et font face à un manque de logements. Plusieurs Autochtones se retrouvent par la suite en milieu urbain et subissent également une crise importante de logements. Des facteurs socioéconomiques défavorisent les familles autochtones, dont la pauvreté et le racisme.

Ces facteurs favorisent l'exclusion sociale en soi. Plusieurs partenaires autochtones ont participé à l'étude, dont le Centre d'amitié autochtone de Montréal qui héberge des Autochtones en situation précaire et de pauvreté.

La directrice du foyer pour femmes autochtones de Montréal, Nakuset, a lancé sur Twitter une invitation à une cérémonie à la mémoire d'Élisapie Pootoogook, le lundi 22 novembre à 13 h, à la tente du square Cabot. Elle invite les gens à apporter des fleurs afin de les déposer là où le corps de la femme inuk a été retrouvé.