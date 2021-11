Une 10e édition pour le Salon du livre des Premières Nations

Cette année, le public devra réserver sa place pour les différents événements à l’exception du cœur du salon où ont lieu les séances de dédicaces au Morrin Centre.

On voulait avoir une programmation diversifiée, qui jette un coup d'œil sur le passé, sur les dernières décennies de la littérature autochtone au Québec, mais aussi de réfléchir sur le futur de cet art , explique le directeur général de Kwahiatonhk!, Louis-Karl Picard-Sioui.

L'artiste multidisciplinaire innue Natasha Kanapé Fontaine sortira son premier roman Nauetakuan : un silence pour un bruit, le 24 novembre. Photo : Stéphane Audet

Entre autres, Je suis une maudite sauvagesse d’An Antane Kapesh sera lu samedi soir par Natasha Kanapé Fontaine et plusieurs auteurs qui ont contribué au recueil de nouvelles d'anticipation autochtone, Wapke, dont Cyndy Wylde, Katia Bacon et Janis Ottawa discuteront à l'occasion d’une table ronde.

L’exposition littéraire et visuelle Le Leg sera présentée au cœur du Salon du livre des Premières Nations. C’est une œuvre à laquelle plusieurs auteurs ont contribué à l’aide de courts récits qui abordent l’une des valeurs autochtones.

Le but de l’exposition, c’est de montrer que nos valeurs sont plus pertinentes que jamais. Une citation de :Louis-Karl Picard-Sioui, écrivain huron-wendat

Pour moi, c’était une façon de démontrer que nos valeurs et nos traditions sont immémoriales. Trop souvent, l’occident a présenté les Autochtones comme appartenant au passé et quelque chose de révolu appartenant au passé qui était appelé à disparaître sous la modernité , souligne Louis-Karl Picard-Sioui.

Une littérature diversifiée

Au cours des dernières années, les styles de littérature autochtone francophone se sont grandement diversifiés. Longtemps, les auteurs ont raconté et écrit sur l’histoire et les traditions. Aujourd’hui, les auteurs ont un désir d’essayer de nouvelles choses et de rêver le monde, indique l’écrivain huron-wendat.

Le directeur général de l'organisme littéraire Kwahiatonhk!, Louis-Karl Picard-Sioui. Photo : Hélène Bouffard / tirée du site web de l'événement

Toutes les littératures passent un peu par là. On se demande qu’est-ce qu’on veut figer dans le temps, ce qu’on ne veut pas oublier, ensuite on parle de notre présent pour finalement être rendu à l’étape de rêver le futur , exprime Louis-Karl Picard-Sioui.

Chaque nouvelle voix amène un nouveau public. Beaucoup plus de gens lisent la littérature aujourd’hui qu’il y a 20 ans , ajoute le directeur général de l'organisme littéraire Kwahiatonhk!.

Un accueil du public allochtone

Même son de cloche du côté de l’autrice atikamekw et anichinabée, Cyndy Wylde, qui remarque un respect qui se développe entre allochtones et autochtones.

Cette année, l'autrice huronne-wendat Isabelle Picard a sorti son premier roman jeunesse intitulé Nish et elle a contribué au recueil de nouvelles d'anticipation autochtone Wapke. Photo : Avanti Groupe / Karine Dufour

Quand je pense à la littérature en 2021, c’est le mot accueil qui me vient. Il y a eu un accueil de la part des Québécois et des Canadiens au-delà de mes espérances et de celles d’un peu tout le monde. Il y a vraiment un intérêt accru qu’il n’y avait pas avant. C’est cet accueil-là qui me pousse à continuer d’écrire , ajoute l’autrice et Première spécialiste aux affaires autochtones à Radio-Canada, Isabelle Picard.

Elle souligne que cet accueil et cette ouverture sont également présents du côté des maisons d'édition. Des conditions gagnantes pour que la jeunesse autochtone puisse briser les plafonds de verre.

Je trouve ça tellement important que les jeunes voient dans les livres ou dans les films, qu’ils existent. Pour moi, ça vient leur donner une place dans la société. Une citation de :Isabelle Picard, autrice huronne-wendat

Son livre Nish est justement destiné aux jeunes adolescents autochtones dans le but qu’ils se reconnaissent dans des histoires et des livres. Isabelle Picard explique qu’il y a peu de livres jeunesse pour les Autochtones.

Ça commence jeune, d’intéresser les enfants à la littérature pour qu’ils soient en mesure d’exprimer leurs émotions , souligne Cyndy Wylde.

Un moyen d’expression et de partage

Pour plusieurs Autochtones, la littérature permet de rectifier le tir en racontant leur histoire de leur point de vue. Qu’elle soit romancée ou non, elle permet aux auteurs de partager leur vérité et d’exprimer leurs opinions ainsi que leurs émotions.

On a des points de vue parfois différents ou parfois inconnus des allochtones à propos de certains sujets. L’écriture est une belle façon pour nous de partager nos perceptions, notre vécu et notre analyse de certaines situations , confie l’autrice et chroniqueuse à l’émission de radio Sur le vif, Cyndy Wylde.

On a été réduit au silence longtemps et maintenant ce n’est plus possible. l’espace public commence à nous appartenir de plus en plus. Une citation de :Cyndy Wylde, professeure universitaire anichinabée et atikamekw

Pour cette professeure à l’Université d’Ottawa, il est rassurant de constater que les Autochtones ont aujourd'hui une voix qui est écoutée permettant de sensibiliser, créer des ponts et partager la beauté des nations autochtones.

La littérature permet de rentrer dans un univers, ça va aller chercher doucement le lecteur et l'amener ailleurs. Ça permet de partager des pans de l’histoire, des enjeux et des réalités autochtones qui sont méconnus du public en général et de façon différente , ajoute l’autrice huronne-wendat, Isabelle Picard.

L’écriture lui permet d’enseigner et de montrer des visions et façons de faire différent desquelles la société devrait, selon Isabelle Picard, apprendre. Elle donne entre autres comme exemple la pensée circulaire, qui sans être nommée se retrouve souvent dans ses récits.

La 10e édition du Salon du livre des Premières Nations se terminera le dimanche 21 novembre avec le bingo littéraire. C’est le boulier qui décidera quels textes seront lus par le public et les auteurs Natasha Kanapé Fontaine, Katia Bacon, Charles Bender, Shayne Michael.