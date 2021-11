La réconciliation, une priorité dont dépendent bien d’autres enjeux

La gouverneure générale du Canada, Mary Simon, a déclaré qu'elle considérait que les questions de réconciliation, de santé mentale, de changement climatique, de jeunesse et d'éducation étaient liées et qu'elles seraient au centre de ses préoccupations au cours des cinq prochaines années.

Dans une entrevue diffusée dimanche à l'émission Rosemary Barton Live, sur CBC, Mme Simon considère que les Canadiens lui ont envoyé un message clair : la réconciliation prime sur toute une série de questions qu'elle devrait aborder pendant son mandat de représentante de la reine au Canada.

La 30e gouverneure générale, une Inuk née à Kangiqsualujjuaq, dans le Nord-du-Québec, a également mentionné que la société canadienne avait connu un changement tel que nous sommes prêts à regarder la vérité sur les pensionnats pour Autochtones et que cela se reflétait dans les innombrables messages reçus après sa nomination.

Je pense que le jour où l'on a découvert ces tombes anonymes d'enfants morts dans les pensionnats, c'est le jour où la blessure s'est vraiment ouverte. Une citation de :Mary Simon, gouverneure générale du Canada

Mme Simon a précisé que son rôle n'était pas politique, mais qu'elle était en mesure d'aider les gens à comprendre les enjeux autochtones et la façon dont ils pouvaient être eux-mêmes acteurs du changement.

Nommée à son poste en juillet, Mary Simon est devenue la première Autochtone à occuper de telles fonctions. Elle a auparavant siégé au Conseil circumpolaire inuit (CCI) et au Conseil de l'Arctique, en plus d’avoir été ambassadrice au Danemark.

Plusieurs cours de français par semaine

Mme Simon a également raconté à Rosemary Barton l'expérience qu'elle a vécue en tant que témoin honoraire de la Commission de vérité et réconciliation.

Elle s'est aussi confiée sur sa propre jeunesse. Sa famille n'a pas eu accès à l'éducation dans le cadre du système fédéral des pensionnats, a-t-elle indiqué, ce qui a obligé son père à se tourner vers l'enseignement à domicile.

Élève, elle n'avait pas le droit de parler inuktitut lorsqu'elle a ensuite fréquenté les externats fédéraux.

C'est à partir de là que j'ai commencé à penser que les choses n'allaient pas. Quelque chose n'était pas juste, pas équitable ou pas correct. Une citation de :Mary Simon, en entrevue avec Rosemary Barton

Mme Simon parle inuktitut et anglais, mais pas français, ce qui lui a valu de nombreuses critiques à sa nomination. La nouvelle gouverneure générale a assuré comprendre ces préoccupations et a précisé qu'elle suivait des cours de français deux à trois fois par semaine. À mon âge, cela pourrait être un peu plus difficile , a-t-elle avoué.

Mme Simon a également abordé la question de la prochaine visite du pape au Canada, dont la date n'a pas encore été fixée.

Au moment de l'annonce, fin octobre, la cheffe nationale de l'Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le pape présente des excuses attendues depuis longtemps aux survivants des pensionnats.

Le souverain pontife lors d'une audience au Vatican Photo : Associated Press / Gregorio Borgia

Mme Simon a fait partie d'une délégation qui s'est rendue à Rome en 2009, laquelle a amené le pape Benoît XVI à exprimer sa tristesse face aux abus commis dans les pensionnats administrés par l'Église au Canada.

Aux yeux de plusieurs dirigeants autochtones, cette déclaration n'était pas pas suffisante. Ils ont demandé que le pape présente des excuses officielles pour le rôle de l'Église catholique dans les exactions commises.

Mme Simon a dit préférer attendre avant de commenter ces enjeux, étant donné le manque de détails concernant la visite papale.

S'il vient ici pour présenter des excuses, ce serait très différent d'un simple dîner d'État où il s'adresserait à des particuliers , a-t-elle tenu à préciser.

Qu'en est-il du climat de travail à Rideau Hall sous son mandat, après la démission de Julie Payette, accusée de créer un environnement toxique?

Mme Simon a déclaré qu'elle n'allait pas faire de commentaires sur le passé, mais que les choses allaient vraiment bien et qu'elle avait été proactive pour apporter des changements qui aideraient tout le monde à revenir à Rideau Hall avec une attitude très positive .

Avec les informations de CBC