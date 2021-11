La tente du square Cabot toujours menacée de fermeture

Selon Nakuset, la directrice du Foyer pour femmes autochtones de Montréal, la Ville de Montréal pourrait permettre la mise en fonction de la tente du square Cabot jusqu'au 31 mars prochain, à condition que le projet obtienne son financement.

Aucune promesse de la Ville

Elle ajoute que, mis à part le coût du chauffage, la Ville de Montréal n'offre aucun financement pour les activités de la tente. Toujours selon Nakuset, les chefs de la nation innue, un regroupement connu sous le nom de cellule innue , octroient 900 $ par jour pour les frais de nourriture, et assument le salaire d'Alexandra Ambroise, la responsable des activités de la tente. Nakuset affirme qu'il en coûte 100 000 $ par mois pour faire fonctionner la tente.

Ainsi, nul n'est en mesure de dire si la tente du square Cabot offrira des services après le mois de décembre, elle qui, depuis le début de ses activités, a servi plus de 45 000 personnes.

La demande d'entrevue faite par Espaces autochtones aux autorités de Montréal a été refusée. Et la demande d'entrevue adressée aux autorités innues quant à cette initiative, ses enjeux et à la date butoir est demeurée sans réponse également.

Une décision qui se fait attendre et lourde de conséquences

Alexandra Ambroise, celle à qui a été confiée la gestion de la tente Raphaël André dès le début des activités en février 2021, donne tout son souffle au maintien des services qu’offre la tente.

Elle explique que c'est un stress énorme de ne pas savoir, autant pour elle que pour son équipe. De plus, les usagers de la tente connaissent l'échéancier. Ils se posent les mêmes questions. Ils savent que l'avenir de la tente est incertain, affirme Alexandra Ambroise.

Des membres de l'équipe d'Alexandra Ambroise, responsable des activités de la tente du square Cabot Photo : Facebook de Alexandra Ambroise / Alexandra Ambroise

Elle soutient que l'idée de fermer la tente sans autre option pour les itinérants autochtones crée un poids sur elle et l'équipe. Elle explique que, au total, il y a vingt employés réguliers, que chacun a un rôle à jouer et que les Autochtones utilisent davantage les services offerts. Il y a des femmes aussi qui se présentent à la tente Raphaël André, même si les hommes sont plus nombreux.

« C'est épeurant et je n'ai pas peur pour moi, j'ai peur pour notre clientèle, on ne peut pas fermer. » — Une citation de Alexandra Ambroise, responsable des activités de la tente du square Cabot

Des mains de l'équipe de la tente du square Cabot qui se soutiennent. Photo : Facebook de Alexandra Ambroise / Alexandra Ambroise

Une tente issue d'un mouvement solidaire

En partenariat avec la Ville de Montréal, l'installation de la tente Raphaël André est le résultat d'un mouvement de solidarité qui faisait en sorte que les itinérants autochtones aient un toit sur la tête.

La cellule innue, en collaboration avec l'institut Tshakapesh, a obtenu un fonds d'urgence réservé aux Autochtones qui vivent en milieu urbain. Ce fonds provient du gouvernement fédéral dans le cadre des mesures prises pour contrer la crise de la COVID-19.

Résilience Montréal, un refuge pour sans-abris, dont Nakuset est codirectrice, contribue également aux besoins de la tente Raphaël André en procurant notamment un lieu pour cuisiner les repas offerts au square Cabot.

Depuis le 1er juillet dernier, l'équipe de la tente Raphaël André cuisine elle-même les repas destinés aux sans-abris. Alexandra Ambroise précise qu'au tout début des activités de la tente, c'était la communauté mohawk qui offrait la nourriture aux usagers.

Alexandra Ambroise, la responsable de la tente du square Cabot et son équipe visitent les usagers de la tente. Photo : Facebook de Alexandra Ambroise

Des services utilisés et complets à chaque jour

Le mandat d’Alexandra Ambroise a beaucoup changé. Désormais, les sans-abris la connaissent et sont heureux lorsqu'ils la voient, dit-elle. Je me sens privilégiée. Elle transmet des valeurs culturelles. Elle va à la rencontre des usagers, une personne à la fois. Bonjour, comment allez-vous? C'est important d'aller vers les gens, c'est une forme d'amour et c'est cela, l'accueil à la tente du square Cabot.

« Nous nourrissons l'identité. Comme ma grand-mère Sarah Jourdain a nourri la mienne en m'obligeant à aller dans le bois. Nous avions un toit sur notre tête et c'est la même chose à la tente Raphaël. » — Une citation de Alexandra Ambroise, responsable des activités de la tente du square Cabot

Dans la tente Raphaël André, les usagers se sentent sécurisés, écoutés et certains se sentent valorisés, ajoute-t-elle. C'est un succès face à ces gens qui arrivent de loin. Nous offrons un service à la base qui répond aux besoins des usagers et nous sommes là pour les accueillir.

Une équipe à l'écoute des usagers de la tente Raphaël André

Qu'est-ce que vous aimez ici? , a demandé Alexandra Ambroise, un soir, alors que la tente Raphaël André était pleine à craquer pour le souper et qu'elle disposait de 15 lits pour dormir. Tout , fut la réponse des usagers, dit-elle.

Les gens sont accueillis dans l'état dans lequel ils arrivent. Ils connaissent les règlements des refuges. C'est cela, offrir un service à la base, précise-t-elle.

Alexandra Ambroise rappelle qu'en guise d’accueil et pour réconforter, il y a de la musique à l’extérieur de la tente et nous offrons du chocolat chaud avec des guimauves à l'arrivée des usagers. C'est réconfortant, ajoute-t-elle. Le chocolat chaud est régulièrement servi dans l'équivalent de deux grandes cafetières. Juste ce petit geste fait lui aussi toute la différence. L'accompagnement et le soutien des usagers sont essentiels à ses yeux.

Tshimateniten ne tshe mishat tshitatusseun. Cette phrase en innu signifie : Tu sais que ton travail va être énorme, voire très exigeant , dit celle qui s'assure que tout va bien à la tente Raphaël André.

« Je suis chanceuse, j'ai eu trois grands-mères et elles nourrissaient notre générosité. C'est la même chose à la tente du square Cabot, et j'y tiens. » — Une citation de Alexandra Ambroise, responsable des activités de la tente du square Cabot

Celles et ceux qui profitent de la tente veulent manger, se reposer, dormir dans un endroit à la fois chaud et sécuritaire. Depuis l'ouverture de la tente en février dernier et encore aujourd'hui, il y a une évolution, précise-t-elle. Nous avons été témoins d'un côté sombre de la vie des usagers et nous avons vu l'apparition de sourires sur quelques visages et même le goût de sortir de la rue. L'équipe a offert son soutien à un homme qui voulait aller vivre en colocation.

Sarah Jourdain, une aînée innue de Uashat mak Mani-utenam, tout juste avant son dernier voyage. Photo : Facebook de Alexandra Ambroise / Alexandra Ambroise

Un service rattaché à des valeurs autochtones ancestrales

Dès l’âge de deux ans et jusqu’à ses 15 ans, Alexandra Ambroise se rendait en forêt dans un camp en bois rond avec sa grand-mère, Sarah Jourdain, et son grand-père, Philippe Jourdain. C'est sûr qu'à l'adolescence, j'aurais aimé réaliser d'autres activités avec mes amies, par exemple, mais non, c'était une obligation. Avec mes cousines et cousins, nous partions dans le bois le vendredi et tout de suite après l'école.

Elle ne veut surtout pas que l'on pense qu'elle a oublié sa grand-mère maternelle, Christine Michel, ni sa grand-mère paternelle, Angéline Jourdain. Ses deux grands-mères lui ont aussi transmis ce qu'elles étaient.

Se remémorant à nouveau la détermination de sa grand-mère adoptive Sarah Jourdain, elle rit avec douceur en pensant à tout ce qu’elle a fait pour elle, ses cousines et ses cousins.

« Ma grand-mère savait ce qu'elle faisait. Elle nous éduquait avec nos connaissances traditionnelles et, dans le bois, elle était tout aussi généreuse. Elle savait accueillir les gens. En tout temps. Comme nous le faisons à la tente du square Cabot. » — Une citation de Alexandra Ambroise, responsable des activités de la tente du square Cabot

Alexandra Ambroise exprime qu'il s’agit d'un bel héritage. Elle nous a quittés aujourd'hui même, et je parle d'elle en entrevue ce soir. Elle raconte que, prendre soin des autres, c'était naturel et culturel pour ses grands-mères. C'est la même chose pour moi, et je suis catholique et pratiquante.

Prendre soin des autres pour elle et à la tente Raphaël André, c'est se souvenir de l'héritage de ses grands-mères.