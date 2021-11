Les Autochtones à l’honneur à l’Expo 2020 de Dubaï

La programmation culturelle qui est offerte par le Canada à l’Expo 2020 a été confiée par Affaires mondiales Canada au Centre national des arts (CNA).

Heather Gibson, productrice principale pour la musique populaire au CNACentre national des Arts d'Ottawa , avait la responsabilité de mettre sur pied la programmation culturelle de la Semaine de la tolérance et de l’inclusion, qui a lieu durant l’Expo 2020.

Mme Gibson et ses collaborateurs, dont Lori Marchand et Kevin Loring du Théâtre autochtone du CNACentre national des Arts d'Ottawa , ont choisi de présenter uniquement des participants autochtones.

Jusqu’à la fin de novembre, les visiteurs verront donc la chanteuse et gagnante d’un prix Juno Caleigh Cardinal, la troupe de la côte ouest Dancers of Damelahamid, la poétesse orale Zoey Pricelys Roy, l’activiste Sarain Fox, le dramaturge Kevin Loring, et les groupes Digging Roots et Shawnee Kish.

C'est l'occasion idéale de rassembler les gens par la culture et l'expression artistique, en se tournant vers l'avenir. Une citation de :Heather Gibson, productrice principale pour la musique populaire au CNA

Le Canada collabore aussi activement au festival Te Aratini des idées autochtones et tribales, qui est supervisé par la Nouvelle-Zélande. Cet événement, qui se déroule du 17 au 19 novembre à l’Expo 2020 de Dubaï, cherche à inclure et à accepter davantage les peuples autochtones, leurs connaissances et leur savoir-faire.

Dialogue et ouverture

Le Canada indique qu'il souhaitait établir un dialogue sincère et ainsi reconnaître davantage la contribution des Premières Nations, dans un processus de réconciliation et d’inclusion.

La commissaire générale du Canada à l'Expo 2020 de Dubaï, Marie-Geneviève Mounier, s'est dite pour sa part fière de la représentation autochtone.

La promotion de la culture et des langues autochtones est un outil puissant de guérison, de réconciliation et de promotion d'un fort sentiment d'identité. Une citation de :Marie-Geneviève Mounier, commissaire générale du Canada à l'Expo 2020 de Dubaï

Les visiteurs du pavillon du Canada à l’Expo 2020 sont invités à réfléchir aux défis que représente la relation entre les humains et la nature, ainsi qu’aux possibilités d’innovation que cela suscite.