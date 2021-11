La Maison-Blanche tiendra un sommet des nations tribales

Associated Press

Associated Press

Le président Joe Biden annoncera lundi des mesures visant à améliorer la sécurité publique et la justice pour les Autochtones des États-Unis, lors du premier sommet des nations tribales depuis 2016, a indiqué la Maison-Blanche.

Les dirigeants de plus de 570 tribus des États-Unis devraient se joindre à l'événement de deux jours, et près d’une trentaine d’entre elles prendront la parole lors du rassemblement. Le sommet sera virtuel en raison de la pandémie de COVID-19, qui touche les Autochtones des États-Unis et de l’Alaska de façon disproportionnée.

M. Biden et la première dame, Jill Biden, doivent prendre la parole lundi, et la vice-présidente Kamala Harris mardi. Plusieurs membres du cabinet de M. Biden participeront également à l'événement.

Le porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré que le sommet coïncidait avec le Mois national du patrimoine autochtone, et qu'il était organisé par la Maison-Blanche pour la première fois. Le sommet n'a pas été tenu sous l’administration de Donald Trump. Les conférences précédentes avaient lieu au département de l'Intérieur.

Joe Biden profitera de ce sommet pour annoncer des mesures visant à améliorer la sécurité publique et la justice pour les Autochtones et à protéger les terres privées, les droits issus de traités et les lieux sacrés, a annoncé M. Psaki.

Aux États-Unis, les Autochtones risquent deux fois plus d'être victimes d'un crime violent, et au moins deux fois plus d'être violés ou agressés sexuellement que le reste de la population.

Engagement envers les Nations autochtones

Depuis son entrée en fonction en janvier, M. Biden a pris plusieurs mesures qui, selon la Maison-Blanche, démontrent son engagement envers les nations tribales.

Il a notamment nommé Deb Haaland, une ancienne membre du Congrès du Nouveau-Mexique, comme la première femme autochtone à diriger le département de l'Intérieur, la puissante agence fédérale qui exerce une influence sur les tribus américaines depuis des générations. Mme Haaland est membre du Laguna Pueblo.

Le plan d'aide aux victimes du coronavirus du président Biden comprend 31 milliards de dollars pour les communautés tribales, et l'administration travaille en étroite collaboration avec les chefs tribaux pour faire en sorte que les taux de vaccination contre la COVID-19 chez les Autochtones soient parmi les plus élevés du pays, a indiqué la Maison-Blanche.

M. Biden a également été le premier président à proclamer le 11 octobre Journée des peuples autochtones, ce qui a donné un coup de pouce aux efforts déployés depuis longtemps pour réorienter la fête fédérale célébrant Christophe Colomb vers une appréciation des peuples autochtones.

Plus tôt en avril, Jill Biden a visité durant deux jours la capitale de la Nation navajo à Window Rock, en Arizona.