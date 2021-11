Plongée dans le budget fortement autonomiste de Kahnawake

Si l’on se fie à son nouveau budget, la communauté mohawk de Kahnawake met l'accent sur le logement, qui obtient trois fois et demie plus de crédits, mais aussi sur les revendications territoriales et l'encadrement du cannabis comme nouvelle source de revenus. Plongée dans les finances de l’une des communautés autochtones les plus avancées en matière d’autonomie.