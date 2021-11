Une communauté arctique du Yukon veut être un phare climatique pour le monde

À Old Crow, la communauté la plus septentrionale du Yukon, certains congélateurs bourdonnent encore, même à la fin du mois d'octobre.

C'est étrange, parce qu’habituellement ces appareils, qui sont installés sur les balcons, ne sont branchés que durant l'été et débranchés lorsqu'il fait plus froid. En effet, l'air glacial fait office de congélateur, évitant ainsi d'avoir recours à l'électricité – qui coûte cher.

Le problème, c'est qu'il ne fait pas encore suffisamment froid à Old Crow.

Lorsqu'un habitant d'Old Crow raconte cette histoire autour d'un feu dans un campement à flanc de montagne, les anciens de la Première Nation de Gwitchin Vuntut, qui se tiennent à proximité, acquiescent. Ils savent tout de la situation des congélateurs.

Il y a de la neige partout ici, à 130 kilomètres au-dessus du cercle polaire arctique, mais selon la norme, il n’y en a pas beaucoup. Il fait froid, mais pas assez.

Les caribous de la rivière Porcupine, dont ils dépendent pour la chasse, sont revenus, mais la harde est en retard. Il ne semble pas y en avoir beaucoup dans la région en ce moment. Ce n'est pas du tout comme ces années où les montagnes semblaient vivantes tellement il y avait de caribous là-haut.

Ceux qui sont apparus récemment creusent dans la neige pour trouver le lichen dont ils raffolent, mais une partie est piégée sous la glace. Ce n'est pas bon. La glace ne se forme que parce que le temps est suffisamment chaud pour qu'il pleuve ou que la neige soit mouillée, ce qui finit par geler. La neige s'accumule par-dessus, certes, mais la glace a fait des dégâts en emprisonnant le lichen.

Bien sûr, les caribous peuvent passer à travers avec leur museau et leurs sabots, mais cela demande de l'énergie qu'ils essaient de conserver. Les chasseurs et les anciens de la région pensent que les caribous pourraient se déplacer vers des zones d'alimentation plus fructueuses.

C'est la réalité du Nord, dans un climat changeant. L'Arctique se réchauffe à un rythme de deux à trois fois supérieur à celui du reste du monde, et si les signes de ce réchauffement peuvent sembler invisibles pour un étranger, ils sont très clairs pour ceux qui habitent Old Crow.

La glace n'est pas sûre

Elizabeth Kaye, âgée de 75 ans, vit à Old Crow et elle affirme que la ville a profondément changé.

Je suis excitée de savoir que le caribou est ici , dit-elle. Mais cette excitation a changé pour moi parce que j'aurais déjà dû avoir fini de travailler avec le caribou, avoir tout rangé et passer à la prochaine [tâche], qui est la pêche sur glace .

Mais je ne peux pas y aller. La glace n'est pas sûre. Il y a longtemps, j'avais l'habitude d'aller pêcher sur la glace en octobre. Et je suis là, j'attends toujours. Une citation de :Elizabeth Kaye

Ce qui est particulièrement inquiétant dans les changements climatiques dans le Nord, c’est un phénomène appelé amplification arctique . Plus la Terre se réchauffe, plus cela entraîne des conditions qui provoquent un réchauffement supplémentaire.

Fabrice Calmels est titulaire de la Chaire de recherche sur le pergélisol et les géosciences à l'Université du Yukon à Whitehorse et un collaborateur du Polar Knowledge Project.

La glace des mers et des glaciers, qui réfléchissait et renvoyait l'énergie thermique solaire, est en train de fondre. Par conséquent, davantage d'énergie thermique est absorbée par les zones précédemment recouvertes de glace, ce qui entraîne un réchauffement supplémentaire. Si vous [mettez] deux voitures sous le soleil, l'une étant blanche, l'autre noire, vous sentirez que la noire est beaucoup plus chaude , illustre M. Calmels.

M. Calmels étudie le dégel du pergélisol à Old Crow, qui a accueilli au fil des ans des climatologues, des hydrologues et des chercheurs qui étudient le pergélisol. Il explique qu'il y a des capteurs dans tout Old Crow, pour évaluer l'étendue du dégel du pergélisol. Ce dernier est également cartographié, afin de mesurer et de classifier les risques liés à la construction sur ces terres.

Les scientifiques et la communauté d'Old Crow travaillent de concert pour trouver des moyens de s'adapter et d'atténuer les effets du réchauffement, mais les données ne font que confirmer ce qu’indique l'expérience des personnes qui vivent sur ces terres.

Déclarer l'urgence climatique

Les anciens apprécient le travail scientifique, mais aucun de ceux qui se tiennent autour du feu crépitant, en attendant que les chasseurs capturent les caribous, n'a besoin d'une conférence internationale comme la COP26 à Glasgow, en Écosse, pour comprendre la gravité du changement climatique.

Les eaux encore libres, le dégel du pergélisol et l'érosion des rivages – qui rendent certains cours d'eau inaccessibles – sont autant de preuves qui les interpellent.

C'est pourquoi Old Crow en a assez. Plus que la fatigue, il y a la peur d'attendre que les plus grands émetteurs de carbone du monde soient suffisamment préoccupés pour agir.

Ainsi, en mai 2019, le jeune chef, Dana Tizya-Tramm, a déclaré une urgence climatique, faisant d'Old Crow l'une des premières communautés autochtones à le faire.

Dana Tizya-Tramm est le chef de la Première Nation Vuntut Gwitchin du village d'Old Crow dans le nord du Yukon. Photo : Radio-Canada / Jane Sponagle

Si vous lisez la déclaration, dit M. Tizya-Tramm, elle ne demande rien à personne. Elle avertit le monde que, quelle que soit la table à laquelle nous nous asseyons, que ce soit au niveau international par l'intermédiaire du Conseil de l'Arctique, au niveau national avec le premier ministre, ou au niveau régional, le changement climatique sera le principal sujet de la conversation.

Une fois la déclaration publiée, la Première Nation s'est mise au travail. Elle s'est notamment engagée à être carboneutre d'ici 2030.

À première vue, cet objectif semble un peu élevé et inatteignable. La petite communauté d'Old Crow, qui compte 250 habitants, dépend de l'arrivée par avion de diesel plusieurs fois par an. Le carburant, dont la communauté a besoin pour alimenter les générateurs au diesel, produit chaque année des émissions équivalant à 500 vols transatlantiques.

M. Tizya-Tramm voulait trouver un moyen d'éteindre définitivement les générateurs au diesel.

Un projet pour installer 2000 panneaux solaires a ainsi vu le jour. Il se trouve à côté de précieuses parcelles de baies, à un endroit où le soleil brille 24 heures sur 24 en été.

M. Tizya-Tramm affirme que c'est le plus grand projet solaire du Nord. Lorsqu'il a été mis en service l’été dernier, il a permis à la communauté d'éteindre les générateurs diesel pour la première fois en près de 50 ans. Au cours d'une année, ce projet solaire permettra d'économiser 189 000 litres de carburant diesel.

Se tourner vers le soleil

Les panneaux solaires se trouvent juste devant la fenêtre de Lorraine Netro, une aînée.

Elle avait l'habitude d'avoir une vue dégagée sur le champ de baies, qui fournissait plus que des canneberges et des bleuets – la cueillette est importante sur le plan culturel, physique et mental. Il lui a fallu un certain temps pour s'habituer à la vue de ces énormes panneaux solaires, admet Mme Netro.

Mais nous devions prendre cette décision. En tant qu'aînés de cette communauté, comment allons-nous faire partie de cette solution [climatique]? Une citation de :Lorraine Netro

Agir pour le bien commun est une énorme motivation pour les Gwitchin Vuntut et leur chef, qui veulent que leur travail montre à tous que c’est possible.

Si ma communauté, avec un seul projet solaire, peut satisfaire un quart de nos besoins énergétiques, si 250 personnes dans un petit village situé à 130 kilomètres au nord du cercle polaire arctique peuvent se priver de 189 000 litres de diesel de leur propre gré, alors nous montrons que c'est dans la communauté que réside la force , affirme M. Tizya-Tramm.

La communauté a également entrepris il y a environ un an une étude de faisabilité visant à déterminer si l'énergie éolienne peut contribuer à fournir davantage d'électricité pendant les mois les plus sombres de l'hiver.

Ensuite, il y a le saule, qui semble apprécier le changement climatique. Grâce à un temps plus chaud et plus humide, cet arbuste devient plus grand et plus touffu que jamais.

Cela pose un curieux problème. L'arbuste étouffe les sentiers pour les animaux et les personnes, bloque l'accès aux parcelles de baies et pourrait être un autre facteur contribuant à la modification des habitudes de migration des caribous.

L'arbuste est une plaie. Mais Old Crow y voit aussi une opportunité.

Le chasseur et chef adjoint Paul Josie, debout à côté d'un arbuste plus grand que lui, affirme qu'il s'agit d'un excellent biocarburant. Il pousse si vite qu'il peut être récolté trois fois ou plus par cycle de sept ans.

Il s'agit de le passer dans une déchiqueteuse et de le sécher pour produire de l'énergie et de la chaleur , dit M. Josie.

Viser un effet d'entraînement

C'est ici que les rouages du leadership s'emballent. Il existe des projets de production de combustible à partir de saule ailleurs dans le Nord et sur le continent, alors pourquoi pas à Old Crow?

Et si, se demande le chef Tizya-Tramm, ces projets pouvaient faire plus que de réduire les besoins en énergie fossile émettant des gaz à effet de serre? Et s'ils pouvaient créer des emplois et des revenus pour la communauté?

Au lieu que nos jeunes livrent des journaux, comme vous pouvez le voir en ville, ils récolteront nos espèces de saules pour les brûler dans nos incinérateurs. Une citation de :Dana Tizya-Tramm, chef d'Old Crow

Notre projet de panneaux solaires génère à lui seul environ 410 000 $ par an [...] par le biais de notre contrat d'achat d'électricité avec les services publics locaux. Là où nous avions l'habitude d'exporter cet argent, nous le ramenons maintenant dans la communauté.

M. Tizya-Tramm a été invité à la COP26, mais il ne s'y est pas rendu. La dernière fois qu'il s'est rendu à une conférence de la COP, il en était parti prématurément, estimant que les voix des peuples autochtones étaient marginalisées. Cette fois-ci, il a envoyé une vidéo.

Nous ne pouvons pas donner notre pouvoir à un politicien, à un PDG, à qui que ce soit, a déclaré M. Tizya-Tramm. C'est un moment où nous devons incarner et prendre notre pouvoir en tant que foyer, en tant que famille, en tant que communauté.

M. Tizya-Tramm et M. Josie ont tous deux récemment eu des petites filles, et ils gardent constamment à l'esprit leurs enfants et leur avenir. Le défi consiste maintenant à préserver les méthodes ancestrales en utilisant les nouvelles technologies durables.

Je veux que toutes ces traditions culturelles soient ancrées dans la vie de ma fille , dit M. Josie en souriant. Nous voulons faire ces changements pour commencer l'effet d'entraînement.

D'après un texte de Adrienne Arsenault et de Mia Sheldon de la CBC