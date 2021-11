Coupes forestières : il faut un réel dialogue de nation à nation, dit une ingénieure

Dans une lettre ouverte publiée mercredi, Marie-Hélène Rousseau, ingénieure forestière auprès de leur Conseil, partage les mêmes constats critiques à l’encontre du gouvernement québécois.

Hypocrisie des politiques mises en œuvre, statu quo favorable à l’industrie forestière, bafouement de la culture autochone...

Clairement, aujourd’hui, le gouvernement n’a pas la volonté d’intégrer les Autochtones dans la gestion des forêts , résume sans ambages Mme Rousseau, conseillère au secteur Territoire et Ressources auprès des Innus de Pessamit.

Forte d’une expérience d’une dizaine d’années pour défendre les intérêts du Conseil, notamment lors de consultations avec les représentants autochtones et Québec, l’ingénieure constate que ces rencontres ne sont que des obligations fantoches où le développement économique lucratif prime face aux intérêts des Innus.

Et les récentes promesses du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs Pierre Dufour pour repenser les mécanismes de consultation, ne la convainquent guère.

On aura beau revoir et revoir sans cesse les politiques et les manuels de consultation, tant que le régime forestier ne permettra pas une réelle intégration des Premières Nations, ce sera une perte de temps , écrit Marie-Hélène Rousseau dans sa lettre ouverte.

Marie-Hélène Rousseau, ingénieure forestière et responsable du projet d'aire protégée au Conseil des Innus de Pessamit Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

En connaissance de cause, elle dénonce un processus peu flexible où les communautés ne sont consultées qu’en dernier lieu, soit après la planification des coupes forestières. Rendu à cette étape, il reste très peu de flexibilité dans la planification pour intégrer [les préoccupations autochtones] , observe-t-elle.

Le Conseil des Innus de Pessamit avait déposé il y a un an un projet d'aire protégée autochtone auprès du gouvernement du Québec, en vain. Au printemps, le Conseil a également demandé un moratoire de toutes les activités industrielles et de l’émission de baux de villégiature dans le périmètre identifié pour l’aire protégée.

Il n’y a pas eu de retour de réponse depuis. C’est signal radio zéro. Une citation de :Marie-Hélène Rousseau, ingénieure forestière

Génocide culturel

Tout comme pour la nation atikamekw, la forêt fait partie intégrante de la culture ancestrale des Innus de Pessamit, rappelle l’ingénieure forestière. Elle est indispensable à la pratique des activités traditionnelles, à la sauvegarde de notre langue et à la transmission de nos savoirs , fait valoir de son côté le Conseil des Innus de Pessamit.

Il s'agit aussi d'un refuge essentiel pour le caribou forestier, un animal sacré pour les Innus qui est considéré espèce vulnérable par le Québec.

Début novembre, Mme Rousseau cosignait dans La Presse une autre lettre ouverte pour dénoncer, cette fois, les défaillances du gouvernement dans la protection du caribou.

Les conclusions des deux publications se rejoignent : Par son inaction, le gouvernement porte atteinte directement à nos droits ancestraux ainsi qu’à notre identité culturelle , pouvait-on y lire. Les signataires évoquaient alors un génocide culturel .

D’une communauté à l’autre, l’effet boule de neige des revendications relayées par les médias favorise une prise de conscience collective sur les enjeux autochtones, reconnaît Mme Rousseau, mais cette sensibilité actuelle parviendra-t-elle à faire changer les mentalités à plus long terme? , se questionne-t-elle.