Diminution des cas actifs de COVID-19 dans les communautés autochtones

Le nombre de cas actifs de COVID-19 a diminué dans les communautés des Premières Nations au Canada, mais on note une hausse des nouvelles infections au Nunavik.

Selon la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN), 30 nouvelles infections à la COVID-19 ont été recensées dans les communautés inuit du nord du Québec, ce qui porte le nombre à 193 cas actifs, selon le plus récent bilan de la santé publique du Québec. Le principal foyer d’éclosion se situe à Salluit.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

De son côté, Services aux Autochtones Canada (SAC) indique qu’il y avait 1268 cas actifs de COVID-19 dans l’ensemble des Premières Nations au Canada le 8 novembre. La majorité des nouvelles infections se retrouvent dans les Prairies. Les provinces de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba recensent chacune plus de 200 nouvelles infections.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Cependant, les chiffres fournis par Services aux Autochtones Canada n’incluent pas les Inuit, les Métis de l’Ouest et les Autochtones qui résident hors des communautés des Premières Nations.

Depuis le début de la pandémie, 47 976 cas ont été recensés dans les communautés des Premières Nations.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Au cours de la semaine dernière, 14 membres des Premières Nations vivant dans des réserves sont morts du virus, ce qui porte le nombre total de décès à 508.

Le nombre total d'hospitalisations a également augmenté, passant de 2195 à 2237.

Nombre total de cas dans les communautés des Premières Nations, par région, mis à jour le 8 novembre : Colombie-Britannique : 5612

Alberta : 13 855

Saskatchewan : 13 351

Manitoba : 10 564

Ontario : 3439

Québec : 1035

Atlantique : 120

Vaccinations

Un total de 825 618 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées à des personnes âgées de 12 ans et plus dans 687 communautés des Premières Nations et des Inuit le 2 novembre. De ce nombre, il y a 366 282 deuxièmes doses.

Avec des informations de CBC