La pratique infirmière passée au peigne fin pour contrer le racisme systémique

Dans un énoncé d’une trentaine de pages, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) adopte toute une série d’engagements en vue d'« améliorer la santé des Premières Nations et des Inuit en contrant le racisme systémique », selon le titre du rapport, fruit d’un important travail introspectif d’experts autochtones et allochtones.